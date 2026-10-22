Slušaj vest

Iako su prethodnih godina imali nesuglasice i nisu štedeli reči jedno o drugom, čini se da su Jelena Karleuša i Sloba Radanović konačno zakopali ratne sekire, a za to je, ni manje ni više, zaslužan sin Slobine supruge Jelene!

Naime, Sloba je na TikToku objavio simpatičan video u kojem najstarijem Jeleninom sinu Luki pokazuje fotografije poznatih pevačica, pokušavajući da proveri koliko poznaje domaću estradu.

Kako Luka ne sluša našu muziku, gotovo nijednu pevačicu nije uspeo da prepozna, a posebno je bilo zanimljivo kada mu je Sloba pokazao fotografiju Maje Berović, na šta je dečak kao iz topa odgovorio da je u pitanju Jelena Karleuša.

Snimak je nasmejao brojne Radanovićeve pratioce, ali je očigledno posebno zabavio i samu Karleušu, koja nije odolela da se oglasi u komentarima.

Foto: Printscreen TikTok



– Zna dete šta treba – napisala je JK, a Sloba joj je uzvratio istim emotikonom anđela.

Ova simpatična razmena privukla je pažnju i zbog činjenice da odnos dvoje pevača u prošlosti nije bio baš najidiličniji.

1/9 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Siniša Mihajlović Foto: Kurir/M.J., Kurir Televizija, Miloš Miletić

Podsetimo, Jelena je svojevremeno, komentarišući Slobine izjave i stavove, poručila da ga ne poznaje i da bi najpre morala da ga izgugla kako bi uopšte znala kako izgleda. Tada je istakla i da pojedini mlađi izvođači pokazuju nedostatak poštovanja prema starijim kolegama koji su iza sebe ostavili dugogodišnje i uspešne karijere. Sa druge strane, Sloba je ranije javno govorio da sa Karleušom ne razgovara.

Ipak, sudeći po njihovoj najnovijoj komunikaciji na društvenim mrežama, nekadašnje nesuglasice mogle bi da budu stvar prošlosti.

BONUS video: