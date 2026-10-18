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Nakon brutalnog prebijanja koje je doživeo, Zoran Marjanović namerava da sanira posledice povreda i pokuša da se vrati svakodnevnom životu.

Kompozitor, kojem se pred Višim sudom u Beogradu sudi za ubistvo supruge Jelene Marjanović, trenutno traži adekvatnog stomatologa koji bi mogao da mu pomogne da sredi zube i vilicu. Kako navodi izvor Kurira, Marjanović želi da pronađe stručnjaka koji će se temeljno pozabaviti njegovim problemom i pomoći mu da ponovo normalno funkcioniše.

Potraga za stručnjakom

Nakon incidenta koji je izazvao veliku pažnju javnosti, Zoran se, prema rečima našeg izvora, usredsredio na rešavanje problema sa kojima se suočava. Umesto da se pojavljuje u javnosti i odgovara na brojna pitanja o onome što mu se dogodilo, navodno mu je trenutno najvažnije da pronađe odgovarajućeg stomatologa i započne saniranje posledica povreda. Potraga za stručnjakom koji bi mogao da mu pomogne, kako se navodi, jedan je od prioriteta u periodu koji je pred njim.

Povukao se

Zoran se u međuvremenu povukao iz javnosti i sklonio na mesto na kojem ga predstavnici medija ne mogu lako pronaći. Otkako se dogodio incident, pažnja javnosti usmerena je na njegov oporavak, ali i na okolnosti pod kojima je došlo do sukoba. Ipak, Marjanović za sada ne želi da bude u centru medijske pažnje, već pokušava da se udalji od pitanja koja se odnose na nemili događaj.

Krije se

1/5 Vidi galeriju Uvek u žiži Foto: Kurir, Privatna Arhiva, Nenad Kostić, Stefan Stojanović MONDO

Ekipa Kurira pokušala je da stupi u kontakt s njim kako bi proverila kako se oseća, da li je uspeo da pronađe stomatologa i kakvi su mu planovi za naredni period.

Međutim, Zoran se nije javljao na naše pozive, niti je odgovarao na poruke koje smo mu uputili. Zbog toga za sada nema njegove izjave o tome kako teče oporavak, niti dodatnih detalja o tome kada bi mogao ponovo da se pojavi pred novinarima.

Želi da se vrati svakodnevnim obavezama

Dok javnost čeka nove informacije o njegovom stanju i okolnostima incidenta, Zoran, prema navodima izvora, pokušava da pronađe način da se posveti sebi i reši probleme koji mu otežavaju svakodnevno funkcionisanje.

Ukoliko uspe da pronađe odgovarajućeg stručnjaka, naredni korak mogao bi da bude saniranje problema sa zubima i vilicom, a potom i postepeni povratak uobičajenim aktivnostima.Za sada nije poznato koliko će vremena biti potrebno da se posledice povreda u potpunosti saniraju, niti kada će Marjanović biti spreman da javno govori o svemu što se dogodilo.