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Koliko sin može da liči na oca, najbolji je pokazatelj Veljko Ražnatović, koji iz godine u godinu sve više podseća na svog pokojnog oca Željka Ražnatovića Arkana.

Bokser je na društvenim mrežama podelio fotografiju svog roditelja iz mlađih dana, a prizor je mnogima privukao pažnju upravo zbog neverovatne fizičke sličnosti između njih dvojice.

Isti otac

1/5 Vidi galeriju Profesionalni sportista Foto: Instagram, Printscreen Instagram, Jovana Kala Božić

Na fotografiji je Arkan u periodu mladosti, kada je njegov izgled bio znatno drugačiji od onoga po kojem ga javnost pamti iz kasnijih godina. Ipak, pojedini detalji na njegovom licu, pogled i crte koje su ostale prepoznatljive na fotografiji podsetili su na Veljka, zbog čega je objava privukla interesovanje njegovih pratilaca.

Sličnost oca i sina tema je o kojoj se godinama govori, a Veljkove fotografije često podstaknu komentare da je nasledio brojne fizičke karakteristike svog oca. Iako je odrastao uz majku Svetlanu Cecu Ražnatović, koja ga je nakon Arkanove smrti podizala, Veljko je kroz godine izgradio sopstveni život i uspešnu sportsku karijeru, dok interesovanje za njegovu porodicu ne jenjava.

Večna ljubav

1/5 Vidi galeriju Ljubavni par Foto: Shutterstock, Starsport, Boba NIkolić, Damir Dervišagić, Printscreen, EPA Drago Vejnović, Preentscreen/Youtube

Posebnu pažnju privukla je i reakcija njegove majke, koja je na fotografiju pokojnog supruga ostavila kratak, ali upečatljiv komentar.

-Krv nije voda“, napisala je Ceca, jasno aludirajući na porodičnu sličnost koja se, sudeći po fotografiji, teško može osporiti.

Bogata biografija

Njene reči nisu prošle nezapaženo, budući da je pevačica i sama bila deo života sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, s kojim je dobila dvoje dece. Njihova ljubavna priča, porodični život i događaji koji su obeležili njihove godine zajedno i danas su predmet interesovanja javnosti.

Veljko je, s druge strane, tokom godina često pokazivao koliko mu porodica znači. Iako je izabrao sport kao svoj profesionalni put i posvetio se boksu, porodično nasleđe ostalo je važan deo njegovog identiteta. Fotografije iz prošlosti, naročito one na kojima je njegov otac u mladosti, često podsećaju javnost na generacijsku povezanost koja se ogleda i u fizičkom izgledu.

S ponosom uvek govori o svom ocu, a često na društvenim mrežama i deli fotografije sa sinovima koje uči pravim vrednostima.

Arkan je u javnosti bio poznat kao komandant Srpske dobrovoljačke garde, a njegov život i delovanje ostavili su dubok trag u političkoj i ratnoj istoriji devedesetih godina. Njegovo ime i danas izaziva različite reakcije, dok interesovanje za njegovu porodicu i dalje traje.