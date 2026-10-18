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Pevačica Bojana Stamenov nedavno je za Grand otvoreno govorila o dijeti uz pomoć koje je smršala čak 70 kilograma.

Ona ne krije da su neredovni obroci bili glavni razlog viška kilograma, a posebno je naglasila da se uz redukovanje ishrane mora redovno i vežbati.

Kako je došlo do toga da smrša?

– Ako sada vratim film unazad, ja nisam redovno jela, zbog nastupa, koncerata. Često sam veći deo dana provodila u kolima, na nogama, na probi i onda kada zasednem da jedem to budu obilne porcije. I tu je bio jedan od problema. Neredovni obroci i vrsta hrane koju sam jela su bili najveći problemi. Razmišljala sam ko će da nosi svu tu hranu, činijice itd, ali se ispostavilo da kad se hoće, sve se može– rekla je pevačica.

Bojana je jednom prilikom u medijima navela da su je problemi za zdravljem naterali da se brže smrša i da svoju liniju dovede do savršenstva.

1/5 Vidi galeriju Bojana Stamenov Foto: Damir Dervišagić, Printscreen Instagram, Kurir Televizija

– Jula 2020. imala sam veliki zdravstveni problem. Šećer mi je bio 27.7 i ja sam primetila da ne vidim. Do tada nikad nisam imala vidne probleme, bila sam jedna zdrava debelica i uvek je to bilo na granici insulinske rezistencije. Ja sam 2007. odstranila žučnu kesu i tada su mi rekli da moram da vodim računa šta jedem, jer sam potencijalni dijabetičar- kazala je Bojana i dodala:

– Primetila sam da mi je zdravstveno stanje ugroženo kada sam postala agresivna, ljuta, na sve sam reagovala…Otišla sam na endokrinologiju i rekla doktorki: izvinite što vas ne gledam, jako sam nervozna i ne vidim. Ona me je saslušala. BIlo mi je dosta da moram da se šalim na svoj račun, da tražim dodatnu stolicu kada odem negde. Gradom nisam prošetala dugo. Rekla sam joj da bih volela operaciju želuca, nisam znala da se to kod nas u Beogradu radi.

Foto: Printscreen

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