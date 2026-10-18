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Ljuba Aličić nikome na estradi ne ostaje dužan. Ekipa emisije "Stars", koja se emituje vikendom na Kurir televiziji, otišla je u Šabac, njegov rodni grad. A gde bi novinare drugo ugostio nego u svojoj kafani.

Pevač je bio i te kako raspoložen za raskrinkavanje. Kako samo on ume, bez pardona, pričao je o brojnim temama. Otkrio nam je kako danas posluje njegova kafana, prokomentarisao je brojne estradne odnose i zapitao se ko sve danas ima hrabrost da zakazuje koncerte i puni dvorane.

- Sve što se tiče kafane, to je moj sin smislio, sve ovde unutra, on joj je dao i naziv - rekao nam je na početku.

Kafana kao životna škola

Kafana za Ljubu nije samo biznis. Upravo je u njoj završio, kako kaže, najvažniju školu - onu životnu. Zato mu diploma nikada nije nedostajala.

- Ne treba meni fakultet, meni je kafana fakultet. Mnogo toga sam naučio u kafani. Naučio sam da cenim i poštujem ljude, pokupio sam mnogo stvari koje nisam znao. Ovo je grad koji ja volim, imam mnogo prijatelja, što sasvim običnih ljudi, što rukometaša Vukovića, Vujovića.

1/8 Vidi galeriju Ljuba Aličić Foto: Petar Aleksic, Printscreen Kurir TV

Životnog i estradnog iskustva Ljuba ima toliko da stvari može da nazove pravim imenom. Za nama je period održavanja koncerata, a takva će biti i jesen. Međutim, ko zaista može da napuni koncertne dvorane i arene, a ko samo misli da može? Ljuba je bez dlake na jeziku i kada je reč o ovoj temi.

- Imao sam mnogo solističkih koncerata, ostao je samo Beograd. U Šapcu, mom gradu, imao sam dva puta i oba puta je bilo puno. Ostaje Beograd, ali kad vidim ko sve pravi koncerte, meni se koncert ne radi. Iskreno pričam.

Pevači bez hita prave koncerte

Nas je interesovalo na koga misli.

- Ne mogu to da podnesem, ne zato što ja nešto filozofiram, sad će neki ljudi da pomisle šta ovaj Ljuba priča, ali ja pričam samo istinu. Neka komentariše kako ko hoće, ali ja ne bih bio Ljuba Aličić ako ne bih pričao istinu. Nemaju nijedan hit, a prave solističke koncerte. Ko tebe sluša? Ni baba, ni deda, ni komšiluk, niko ne zna ni ko si ni šta si.

S kolegama se ne druži. Tuđi uspeh mu, kaže, ne smeta, svoj ne da nikome, a o današnjoj estradi ima vrlo jasan stav.

1/5 Vidi galeriju Ljuba Aličić Foto: Petar Aleksic

- Ima ljubomornih i sujetnih kolega. Recimo, ako ja imam hit, a on ga nema. To su sitni pevačići koji vole, kako kažu, da drugom crkne krava. Bolje da porade na sebi nego što će biti ljubomorni. Ja ničiji uspeh ne mogu da ukradem, niti neko moj. U Srbiji ima mnogo dobrih, kvalitetnih pevača, ima ih u Bosni, Severnoj Makedoniji, ali zašto ne prođu. Varamo se mi kad su u pitanju ti pevači koji pobede u takmičenjima. Evo, te koji su pobedili ja ni danas ne znam ni ko su ni šta su, gde su. Šta to znači? Bila je i neka Džejla, šta ja znam, i neki pevači, i nema ih nigde.

Voli Karleušu

I dok prema mnogim kolegama nema milosti, jednu koleginicu posebno ceni - Jelenu Karleušu.

- Ja nju vidim u sebi zato što je iskrena. Ona kaže u lice, ja to cenim kod nje. Velika je zvezda, samo mogu da je mrze i ništa drugo.

Foto: Damir Dervisagic/Kurir

U Šapcu jedno legendarno ime je nezaobilazno - Šaban Šaulić. Stih njegove pesme stoji u Ljubinoj kafani, pa smo ga pitali šta misli da bi kralj narodne muzike, da je živ, rekao na današnju estradu.

Šaban zvezda kakva se više neće roditi

- Šaban Šaulić je najveća zvezda, koju Srbija više nikada neće imati. Mogu se rađati, mogu pevati, ali taj čovek šta je pevao, to niko ne može pevati. Imao je hitove, opasan pevač, kvalitetan, sve je dokazao. Mnogo ga cenim, komšija moj, 50 metara je moja kuća od njegove. Mi smo se zajedno othranili, ali ja moram da kažem, zato što je to tako, neće se roditi kao Šaban Šaulić nikad nijedan pevač. Znam šta bi on rekao na današnju estradu. Rekao bi da je estrada ništa. Znao sam njegove misli, njegove reči, šta želi da kaže, znate kad nekog odlično znate. Šaban je bio veliki sluhista, on je bio kao i ja, nije vrednovao bezvezne pevače. Ljudi mogu da mrze i mene i njega, ali ne vredi, mogu samo da nas mrze i ništa više.

1/7 Vidi galeriju Ljuba Aličić Foto: Printscreen Kurir TV, Dragan Kadić, Printscreen

Ljuba, kako kaže, ne pljuje nikoga, već samo govori istinu. A kada je reč o odnosima na estradi, njegova istina nije nimalo prijatna.

- Ljudi i moje kolege moraju da znaju da ne pljujem, već govorim istinu. Ima i onih koji se naljute, ali ja tome ne dajem ni pet para. Bilo je mnogo koncerata na kojima smo Šaban i ja bili predvodioci. Bilo je pevača koji su govorili nemoj me stavljati da pevam ispred ovoga, ispred onoga. Pa ti, ako si pevač, da ti dođe Tito, ti možeš da pevaš ispred njega. Šta to znači? Pevači su mnogo sujetni, da ne kažem zli, ima ih takvih.

Supruga sve izdržala

Možda zato prijatelje među kolegama i ne traži. Njegov najčvršći oslonac godinama je supruga Željana. A koliko je teško živeti sa Ljubom Aličićem, najbolje zna upravo ona.

- Teško je imati Ljubu Aličića za muža. Moja supruga je izdržala sve. Mi smo srećni. Moj posao je takav da sam više bio na strani nego kod kuće. Ona je pametna žena, velika domaćica, ja se dičim svojom suprugom što je izdržala da joj muž bude Ljuba Aličić.

Ljubi je Željana druga supruga Foto: Pritnscreen/Premijera

Od kafane do estradnog vrha Ljuba je ostvario mnogo više nego što je nekada mogao da zamisli. Ipak, kaže da čak i onda kada nije imao mnogo, nije oskudevao.

- Ja sam bio iz siromašne porodice. Nas je bilo osmoro dece, trebalo je to odgajiti, nahraniti, oblačiti. Mene su odgajile cicvara i popara. Ja sam kao dečak počeo da pevušim, kad sam imao osam-devet godina. Sa 13 godina sam počeo da pevam u kafani prekoputa moje.



