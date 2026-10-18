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Najpopularnije grupe devedesetih, haraju i u 2026. godini. Ekipa Ivan Gavrilović, Dr Igi, Moby Dik, Neša Tvins, Anabela i Gagi redovno imaju koncerte širom Srbije, a često se postavlja pitanje zašto i Slađa Delibašić nije deo te ekipe.

Ivan Gavrliović je sada otkrio zbog čega je to tako. Slađa Delibašić je nedavno izjavila da je menadžeri koji organizuju koncerte devedesetih ne zovu. Gavrilović je sada to potvrdio.

- Pa dobro, postoje neke malo... Čim se vidi da je dobro odrađen posao, odmah ljudi žele da pokvare nešto. Mislim da ćemo mi da pobedimo sve to i da se izdignemo iz svega toga, a da ovaj projekat traje i da budemo non-stop zajedno i da zbog ovih ljudi koji dođu, oni to zaslužuju. To koliko će para da uzmu, to neka bude sekundarna stvar - rekao je Gavrilović za Telegraf.rs

1/5 Vidi galeriju Ivan Gavrilović otkriva dogodovštine Foto: Kurir TV, Kurir, Kurir Televizija

Gavriloviću se pridružio i kolega Srđan Mobi Dik, koji je otkrio da nikada nije pevao za bakšiš i da nema ništa protiv kaver-pevača.

Na pitanje da li je njima normalno da pojedini pevači zarade i do 40.000 evra za novogodišnju noć, denseri su izjavili da jeste i da je bitno da ne kradu.

- Sjajno, što da nije okej? Pa nisu oteli. Meni nije okej da neko otima, ali je sve okej ovako kad im da neko.

1/4 Vidi galeriju Slađa Delibašić Foto: Marko Karović

Najbolja sam riba na estradi, nisam ništa radila na sebi"

Podsetimo, pevačica Slađa Delibašić je pre dve godine samouvereno rekla da sebe smatra najzgodnijom pevačicom iako uveliko "gazi" šestu deceniju života.

- Imam 55 godina i najbolja sam riba na estradi! Baš mi prija ta laskava titula, koju, eto, svake godine dobijam. Nisam ništa radila na sebi, zamislite kakva bih tek bila da se "picnem" jer stvarno nemam ništa protiv estetskih korekcija - priča Slađa i nastavlja: