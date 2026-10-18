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Al Dino je jedan od pevača koji je svojim talentom osvojio čitav region. Njegove pesme nose posebnu emociju, a pesme poput "Kopriva", "I sad me po tebi poznaju", "Čaršija" su hitovi bez kojih nijedno slavlje ne može da prođe.

Pevač je svoju karijeru gradio na pesmama, a onda se pojavila informacija da je Al Dina pretukla njegova žena. On je kasnije, ispričao do detalja kako je sve izgledalo.

- Te večeri sam normano doveo sinove Arduani. Naš inače loš odnos dodatno je eskalirao zato što Harun nije želeo da ide kod majke. Posle toga usledio je oštar verbalni sukob između nas dvoje, koji je ubrzo prerastao u fizički obračun. Arduana me je čupala za kosu i udarala, doslovno mogu da upotrebim opis koji sam pročitao u nekom tekstu o nama: "Ubila me je kao vola u kupusu" - rekao je tada pevač.

1/4 Vidi galeriju Al Dino Foto: Printscreen YT/RTVTK



Pevač je opisao strašne scene iz porodičnog doma i naveo da su deca vrištala i pokušavala da zaustave sukob.

Nisam vaspitan da ikada i pomislim na to da fizički nasrnem na ženu, pa se zbog toga ni u jednom trenutku nisam branio. Ali, preklinjao sam Arduanu da stane, da se zaustavi i pokuša da se urazumi, ne zbog mene, već radi naše dece. Razdire me bol što su naši sinovi prisustvovali ovom za njih svakako traumatičnom događaju. Plašim se kako će se sve odraziti na njihov psihički razvoj. Nisam želeo da se branim kada je moja supruga nasrnula na mene, samo zbog načina na koji sam vaspitan i zbog naše dece - ispričao je Al Dino tada za Blic koji se nakon toga i razveo.

Razvod je usledio posle dve godine povlačenja po sudovima. Arduani su pripala deca, a Al Dinu plaćanje alimentacije.

Nakon porodične drame, pevač je okrenuo potpuno novi list. Sada živi mirnim i povučenim životom, a sudeći po njegovom Instagramu, veoma često putuje, a promenio je i imidž i ponovo je srećan u ljubavi.