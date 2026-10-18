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Pop diva Jelena Karleuša održala je u Skoplju koncert za pamćenje.

Na samom ulazu u Arenu "Jane Sandanski" došlo je do kolapsa zbog nekoliko hiljada ljudi koji su došli da uživaju u muzičko - scenskom šou koji je Jelena priredila.

Koncert je otvorila pesmom "Mata Hari", a već s prvim taktovima u dvorani je nastao opšti haos. Atmosfera je bila na zavidnom nivou, tome su doprineli i provokativan stajling kao i svetska produkcija, sjajne plesačice, a publika je Karleušu, koja je bila u crnom kostimu, dočekala ovacijam.

Ono što se moglo čuti pre koncerta da je Jelena pripremila svetski spektakl, to je i dokazala jer je svojoj publici priredila veče za pamćenje i pravi muzičko - vizuelni šou.

02:01 Jelena Karleuša spektakl u Skoplju Izvor: Privatna arhiva

U drugom delu koncerta pop diva se na sceni pojavila poput Viktorijinog anđela. U srebrnom kostimu sa anđeoskim krilima i visokim potpeticama podsetila je na čuvene manekenke koje nose modele na najispraćenijem modnom šou na svetu.

Publika je sve vreme igrala, snimali su svaki Jelenin pokret i s oduševljenjem ispratili svaku koreografiju.

Odlična reakcija bila je i kada je na binu izašao Jelenin gost Boki 13. Oni su zajedno izveli njihov duet "Kaligula", nakon čega je Boki imao i svoj deo programa.

Karleuša je i ovim koncertom pokazala zašto je jedna od najvećih zvezda u regionu, a sigurno je da će se o spektaklu koji je priredila u Skoplju još dugo pričati.