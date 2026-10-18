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Nekadašnja rijaliti učesnica, Nina Babić, pre nekoliko dana se porodila i na svet donela dečaka po imenu Tadija. Bivšoj Zadrugarki ovo je peto dete, a sada je objavila porodičnu sliku i raznežila sve.

Na slici se vidi njen suprug i ona i oko njih 5 mališana.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da se Nina u dvadeset sedmoj godini ostvarila kao majka po peti put, što je izazvalo pravo oduševljenje u javnosti. Na objavljenoj slici vidi se kako braća i sestre sa neizmernom ljubavlju i osmesima na licu dočekuju i nežno paze svog tek rođenog brata.

Usledila je lavina čestitki i prelepih komentara oduševljenih pratilaca, koji nisu krili divljenje prema ovoj mladoj mami i skladnoj porodici.

1/4 Vidi galeriju Nina Babić Foto: Printscreen Instagram, Pritnscreen

Sinu dali ime Tadija

Inače, ime Tadija potiče od grčkog oblika Thaddaios (izvedenog iz aramejskog Thaddai), a u hrišćanskoj tradiciji poznat je Sveti apostol Tadija. Ovo muško ime biblijskog porekla najčešće se povezuje sa značenjem „hrabar”, „srčan” i „čovek velikog srca”.

Ostala bez majke

Podsetimo, Nina je 2020. godine ostala bez majke, koja je preminula usled problema sa srcem, te ju je to vrlo pogodilo.

Ona je prošla kroz veoma težak i stresan period života, a najveću podršku u najtežim trenucima pružio joj je ostatak porodice, najbliži prijatelji i njen sadašnji izabranik od kog se ne odvaja.