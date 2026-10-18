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Jedan od najboljih bendova u Srbiji i regionu "Chegi bend" sinoć je napravio spektakularno veče u restoranu "Nacionalna klasa", a ovo će biti njegov poslednji nastup pred Beogradskom publikom jer ih 10. decembra očekuje prvo solistički koncert u MTS. dvorani.

Nakon izlaska na binu polularnog orkestra, posetioci su već bili na nogama i padali u trans zbog specifičnog izvođenja muzičkog repertoara, koji je izuzetno bogat i sačinjen gotovo od svih žanrova uključujući i stranu muziku.

02:29 Chegi bend nastup u Beogradu Izvor: Privatna arhiva

- Ovo veče je jedinstveno jer je naše poslednje druženje sa Beograđanima do koncerta. U MTS dvorani biće malo drugačije nego sada jer je i prostor drugačiji. Spektakularno muzičko veče biće posvećeno najlepšim pesama sa prostora bivše Jugoslavije. To su pesme koje vole naši roditelji i njih su preneli na našu generaciju, a zavolele su ih i nove mlade generacije koje su takođe ljubitelji našeg rada - izjavio je za medije frontmen grupe i pevač Stefan Čeganjac.

Ceo prihod od koncerta Chegi benda u MTS dvorani biće udvostručen i doniran u humanitarne svrhe, te je zamišljen kao pravo audio-vizuelno putovanje kroz vreme, od bezvremenskih hitova sa prostora Ex-Yu do autorskih pesama, među kojima je poslednja izdata pod nazivom "Doli".

1/4 Vidi galeriju Chegi bend Foto: Privatna arhiva

Na bini poznate dvorane nastupiće čak 20 vrhunskih i školovanih muzičara, pa samim tim publiku očekuju posebna energija i produkcija koja će koncert pretvoriti u pravi spektakl.