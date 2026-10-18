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Monika Ivkić juče se oglasila i saopštila javnosti da je pretučena na jednom nastupu u Nemačkoj. Pevačica je pokazala i vidljive povrede na licu, koje je zadobila udarcem, a onda se oglasila i vlasnica kluba gde se i desio incident.

Ona je između ostalog izjavila da je Monika bila u alkoholisanom stanju ili pod narkoticima, ali je dodala da pevačica samo želji medijsku pažnju. Monika se sada opet oglasila gde demantuje priče vlasnice kluba.

"NEĆETE ME UNIŠTITI!"

- Povodom neistina koje su se pojavile u javnosti, osećam potrebu da se oglasim i kažem svoju stranu priče. Najlakše je danas nekoga optužiti, okaljati mu ime i pokušati da ga predstavite u najgorem mogućem svetlu. Sada se o meni iznose tvrdnje da sam bila pod dejstvom alkohola i narkotika, što najoštrije demantujem.

- Godinama se bavim ovim poslom. Svoju karijeru gradila sam poštenim radom, trudom, odricanjem i profesionalnim odnosom prema ljudima. Saradivala sam sa velikim umetnicima, ozbiljnim organizatorima i profesionalcima koji mogu da potvrde kakva sam osoba i kakav odnos imam prema svom poslu. Nikada nisam gradila karijeru na skandalima, niti su mi oni potrebni. Ali postoji granica preko koje više nikome neću dozvoliti da prede. NIKO, ali apsolutno NIKO, nema pravo da digne ruku na mene!Nijedan nesporazum, nijedna rasprava i nijedan novac na ovom svetu ne mogu opravdati fizičko nasilje. Nakon svega što sam doživela, provela sam besanu noć, u šoku, sa fizičkim i psihičkim posledicama dogadaja koji nisam ni u najgorim snovima mogla da zamislim. Pitam se kome sam toliko zasmetala i zbog čega se sve ovo dešava. Ako iza svega postoji bilo kakva namera da se naruši moj ugled ili uništi ono što sam godinama stvarala, želim da poručim samo jedno:

NEĆETE ME UNIŠTITI! - napisala je Monika

1/4 Vidi galeriju Monika Ivković Foto: Printscreen

Ističe da je zatražila pomoć od nadležnih organa, te da neće dozovliti da se ukalja njeno ime.

- A ko je upšte rekao da se ja nisam obratila nadležnim organima? Ko je rekao da nisam preduzela odredene korake i da necu potražiti pravnu zaštitu? Ja sam državljanka Evropske unije, poznajem svoja prava i znam da niko, ali apsolutno niko, nema pravo da digne ruku na mene, niti na bilo kog drugog čoveka! Ja na sebe ne dam! Protivnik sam narkotika i zloupotrebe alkohola, a sada je očigledno najlakše pokušati da se moje ime ukalja upravo takvim optužbama. Ne lažite, ne lažite i ne lažite! Godinama gradim svoju karijeru poštenim radom, bez skandala, bez potrebe da bilo koga ponižavam ili preko bilo čijeg imena gradim svoje. Ja sam žena, ja sam borac, ali sam pre svega ljudsko biće koje ima svoje dostojanstvo, osećanja i prava. Ovo što sam doživela nisam zaslužila. I neću dozvoliti da se fizičko nasilje opravdava pokušajima da se žrtva predstavi u najgorem mogućem svetlu. Neću nikoga blatiti, ali neću dozvoliti ni da bilo ko blati mene. Sve ću ovo izdržati. I bol, i nepravdu, i pokušaje da se naruši moj ugled. Jer znam ko sam, kako sam vaspitana i koliko sam godina života uložila u ono što danas jesam. Možete pokušati da mi ukaljate ime, ali ne možete izbrisati istinu, moi rad i moie dostojanstvo. Iz ovoga ću izaći još jača.Monika Ivkić.

1/6 Vidi galeriju Monika Ivkić Foto: Printscreen Instagam