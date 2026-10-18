BOKI 13 UHVAĆEN U LUKSUZNOM RESTORANU U SKOPLJU! Torbicu od 6.000 evra okačio na stolicu: Evo šta je radio
- Boki 13 boravi u Skoplju i priprema se za nastup Jelene Karleuše, gde će biti specijalni gost.
- Paparaco ga je uhvatio u luksuznom restoranu sa torbicom vrednom oko 6.000 evra, koju je okačio na stolicu.
Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, danima se pripremao za spektakl Jelene Karleuše u Skoplju u Areni "Jane Sandanski".
Naš paparaco zatekao je makedonskog šoumena dan pred Jelenin koncert, na kojem je Boki bio specijalni gost, u jednom luksuznom restoranu, gde je uživao u večeri, a pažnju prisutnih privukao je i skupoceni modni detalj koji je imao sa sobom.
Bahato
Boki je u restoran došao u svom prepoznatljivom stilu, a posebno se izdvajala njegova torbica, čija se vrednost procenjuje na čak 6.000 evra. On ju je nonšalantno okačio na stolicu, ne mareći previše za to što je reč o aksesoaru čija cena dostiže vrednost ozbiljnije ušteđevine. Dok je večerao, skupoceni komad bio je na vidnom mestu, pa nije bilo teško primetiti da Boki i te kako vodi računa o detaljima koji upotpunjuju njegov imidž.
Uvek u odabranom društvu
Ne štedi na sebi
Sudeći po tome da se u restoranu duže zadržao tokom večeri, moguće je da je Boki čekao da Jelena stigne iz Beograda kako bi njih dvoje utanačili poslednje detalje u vezi sa nastupom.
Boki je vreme do koncerta iskoristio za večeru u otmenom ambijentu sa odabranim prijateljima. Ako je suditi po njegovom stajlingu i torbici koja košta čitavo bogatstvo, šoumen je i ovog puta rešio da ostane veran svom ekstravagantnom imidžu, po kojem je godinama prepoznatljiv.