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Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, danima se pripremao za spektakl Jelene Karleuše u Skoplju u Areni "Jane Sandanski".

Naš paparaco zatekao je makedonskog šoumena dan pred Jelenin koncert, na kojem je Boki bio specijalni gost, u jednom luksuznom restoranu, gde je uživao u večeri, a pažnju prisutnih privukao je i skupoceni modni detalj koji je imao sa sobom.

Bahato

Boki je u restoran došao u svom prepoznatljivom stilu, a posebno se izdvajala njegova torbica, čija se vrednost procenjuje na čak 6.000 evra. On ju je nonšalantno okačio na stolicu, ne mareći previše za to što je reč o aksesoaru čija cena dostiže vrednost ozbiljnije ušteđevine. Dok je večerao, skupoceni komad bio je na vidnom mestu, pa nije bilo teško primetiti da Boki i te kako vodi računa o detaljima koji upotpunjuju njegov imidž.

Uvek u odabranom društvu

1/5 Vidi galeriju Opustio se pred spektakl Foto: Kurir

Ne štedi na sebi

Sudeći po tome da se u restoranu duže zadržao tokom večeri, moguće je da je Boki čekao da Jelena stigne iz Beograda kako bi njih dvoje utanačili poslednje detalje u vezi sa nastupom.

Boki je vreme do koncerta iskoristio za večeru u otmenom ambijentu sa odabranim prijateljima. Ako je suditi po njegovom stajlingu i torbici koja košta čitavo bogatstvo, šoumen je i ovog puta rešio da ostane veran svom ekstravagantnom imidžu, po kojem je godinama prepoznatljiv.