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Ovonedeljni vođa je davao reč učesnicima koji su navodili ko ih je najviše razočarao u "Eliti 10":

-Na prvom mestu je Filip Đukić. Zatim Filip Car i Anđela, njihovo druženje i cela ta situacija - rekla je Lena Simić.

-Prvi par koji je omašio su Milan i radojka. Drugi par su Leon i Ema. Treći par su Slađa i Mahir - rekao je Burek.

-Kako prvu osobu naveo bih gospođu Bilju. Pričala si o svom momku, a ovde si primila u krevet Filipa Đukića.Ja te ne osuđejem, ali smatram da nije bilo fer. Druga je Anđela. Ponizila si Cara. Kada je Gastoz dolazio u Milanovac, nije bilo 40 ljudi. Lično sam radio obezbeđenje. Kao treću osobu bih naveo Radu. Svi smo se nadali da si trudna, da će novi Radašin da izađe. Svi smo mislili da si iskrena, sad mislim da više nisi - rekao je Dalibor Zarić.

1/5 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen Pink

-Na prvom mestu je Marko Osmakčić koji je juče tapšao Cara po ramenu. Mislim da je dvolična. druga osoba je Bilja. Nisi trebala da spominješ taj brak, to. Treća osoba je Leon. Treba da se fokusiraš na jednu devojku - izneo je Vasilije.

-Prvo mesto je Trifko. Trebalo je da se mešamo pre neku noć mlekom za telo. Zatim, Leon i Rada - iznela je Emilija Rauški.

-Za mene je neiskrena Anđela. Iskorišćava Bureka i Jasenku, a sprda se sa njima. Druga osoba je Dača. Treće mesto su Jovana, Ema i Kristina. Kad sm bio sa njima, pljuvale su jedna drugu. Savetujem da se raziđete - rekao je Leon.

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