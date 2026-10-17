Slušaj vest

Učesnici nastavljaju da navode one koji su ih najviše razočarali u Eliti 10:

-Sandru i Mateju ne mogu da navedem. Ja sam prešao preko toga. Skratiću vam muke. Ne treba meni ni Jovana pevačica i Sveti Petar da mi kaže da li jeste ili nije. Smatram da nikada niste bili drugari. Imao sam potrebu da vidim da li su čiste stvari. I da ste imali neku poljubac, nikada to ne biste rekli. Vas ne mogu da navedem. Navešću Dada. Pitao sam te kako živiš napolju, rekao si k'o Bog. On meša drvenom kašikom jaja. Druga osoba je Radojka. Stvarno sam ti verovao da je Milan hteo da te zadovolji pozadi. Treća osoba je Uroš Stanić. Verovali smo mu da je gej. Došao je čovek da to dokaže. Pogledajte kako izgleda momak koga je Uroš Stanić bacio u depresiju - rekao je Janjuš.

Uroš Stanić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Marko Karović

-Ja ne želim da se moje učešće svodi na Sanju. To je što se tiče nje. Što se tiče neiskrenih ljudi, to su Leon i Velja. Veljo, ti si bio sa Lenom. Sada Leon šeta sa njom. To prijateljstvo je neiskreno. Treće mesto je Vlajić. Obećao mi je kiflicu sa džemom, a pojeo je - izneo je Marko Stefanović.

-Na prvom mestu je Burek. Mislio sam da je bio iskren kada je rekao da nije zaljubljen u Anđelu. Sinoć sam video da nije. na drugom mestu je Janjuš koji je dadu dao grickalice za pse. Na trećem mestu je Dado - izneo je Đukić.

Ne propustiteRijaliti"ZVAO ME JE, PET KARTICA SAM PROMENIO" Uroš Stanić progovorio o Bori Santani: Otkrio šta se dešavalo celo leto: Porodica mu je branila!
Bora Santana uroš Stanić.jpg
RijalitiJANJUŠ MLATNUO UROŠA METLOM: Počistio ga pošteno, ganjao ga po celom imanju, pala i pretnja (VIDEO)
Janjuš i Uroš
RijalitiPRED ELITU 10 VELIKI REMONT! Uroš Stanić ponovo iznenadio javnost, jedan detalj svima zapao za oko (FOTO)
Uroš Stanić bio na remontu
RijalitiSKANDAL MAJSTOR STIŽE U ELITU 10! Za ulazak tražio brdo love i najavio haos: Ne ulazim sam...
Elita 10

 Pogledajte dodatni snimak:

06:54
Jelena Spasić: Postoje indicije da se Milan Stoković povezuje sa još dva ubistva u Beogradu Izvor: Kurir televizija