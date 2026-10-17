UROŠ STANIĆ NIJE GEJ? Janjuš svojim izlaganjem šokirao, ova tajna se krila ČAK TRI GODINE?
- Janjuš je naveo Uroša Stanića kao osobu za koju su verovali da je gej, uz tvrdnju da je neko došao da to dokaže.
- Učesnici Elite 10 međusobno su navodili one koji su ih najviše razočarali i opisivali neiskrene odnose u kući.
Učesnici nastavljaju da navode one koji su ih najviše razočarali u Eliti 10:
-Sandru i Mateju ne mogu da navedem. Ja sam prešao preko toga. Skratiću vam muke. Ne treba meni ni Jovana pevačica i Sveti Petar da mi kaže da li jeste ili nije. Smatram da nikada niste bili drugari. Imao sam potrebu da vidim da li su čiste stvari. I da ste imali neku poljubac, nikada to ne biste rekli. Vas ne mogu da navedem. Navešću Dada. Pitao sam te kako živiš napolju, rekao si k'o Bog. On meša drvenom kašikom jaja. Druga osoba je Radojka. Stvarno sam ti verovao da je Milan hteo da te zadovolji pozadi. Treća osoba je Uroš Stanić. Verovali smo mu da je gej. Došao je čovek da to dokaže. Pogledajte kako izgleda momak koga je Uroš Stanić bacio u depresiju - rekao je Janjuš.
-Ja ne želim da se moje učešće svodi na Sanju. To je što se tiče nje. Što se tiče neiskrenih ljudi, to su Leon i Velja. Veljo, ti si bio sa Lenom. Sada Leon šeta sa njom. To prijateljstvo je neiskreno. Treće mesto je Vlajić. Obećao mi je kiflicu sa džemom, a pojeo je - izneo je Marko Stefanović.
-Na prvom mestu je Burek. Mislio sam da je bio iskren kada je rekao da nije zaljubljen u Anđelu. Sinoć sam video da nije. na drugom mestu je Janjuš koji je dadu dao grickalice za pse. Na trećem mestu je Dado - izneo je Đukić.
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