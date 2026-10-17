-Sandru i Mateju ne mogu da navedem. Ja sam prešao preko toga. Skratiću vam muke. Ne treba meni ni Jovana pevačica i Sveti Petar da mi kaže da li jeste ili nije. Smatram da nikada niste bili drugari. Imao sam potrebu da vidim da li su čiste stvari. I da ste imali neku poljubac, nikada to ne biste rekli. Vas ne mogu da navedem. Navešću Dada. Pitao sam te kako živiš napolju, rekao si k'o Bog. On meša drvenom kašikom jaja. Druga osoba je Radojka. Stvarno sam ti verovao da je Milan hteo da te zadovolji pozadi. Treća osoba je Uroš Stanić. Verovali smo mu da je gej. Došao je čovek da to dokaže. Pogledajte kako izgleda momak koga je Uroš Stanić bacio u depresiju - rekao je Janjuš.