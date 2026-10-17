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Veče u muzičkom takmičenju počelo je uzbudljivo, a već nakon prvog nastupa usledili su glasanje i komentari stručnog žirija. Prvi takmičar koji se predstavio publici bio je Nemanja Dimitrijević, koji je za svoju prvu pesmu odabrao numeru "A ja imam tebe" Rođe Raičevića.

Nakon toga, Nemanja je izveo i pesmu "Kupi me" grupe Amadeus bend, a zatim je došao trenutak da čuje odluku žirija. Takmičar je osvojio tri glasa, i to od Desingerice, Viki Miljković i pop dive Jelene Karleuše.

Foto: Printscreen Pink

Ipak, osim samih glasova, pažnju su privukli i komentari članova stručnog žirija, nakon kojih se povela rasprava o njegovom nastupu i mogućnostima za dalje napredovanje.

- Ja sam prva i glasala, mislila sam da je nefer da dečko nema nijedan glas, kad sam videla da niko nije glasao, morala sam da glasam, nisi zaslužio da nemaš nijedan. Povukla sam nogu - rekla je Jelena.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša u "Pinkovim Zvezdama" Foto: Printscreen Pink

- Odlična boja glasa - rekao je Desingerica.

- Diskutabilna boja glasa, malo Paja Patak, malo kroz nos, ali specifična sa druge strane, tako i pričaš, ali si dobar frajer, mora da se smrša, ali vidi se forma, jako si lep, muzikalan, specifična boja glasa, bićeš prepoznatljiv - nadovezala se Jelena.

- Mogu da pomažem, jer nisi znala šta da kažeš o kandidatu - rekao je Despić.

- Ako ćeš ti da mi pomažeš, bolje odmah da se ubijem, da skočim, da se o kvaku da se obesim. Ti dečko ne da nisi bio ni za jedan glas, ovo stanje govori - rekla je Jelena.

- Odlična boja glasa, ja sam baš uživao u prvoj pesmi, em je ludilo pesma, em ti je zona komfora, druga je bila okej, mogli smo i da je prekinemo, ali za prvi krug bomba - rekao je Despić.

Foto: Printscreen Pink

- Pošto si ti nevaspitan i pričaš preko svakoga, ja ću sad malo da pričam preko tebe - rekla je Jelena.

- Ja nisam video luđu ribu od tebe - rekao je Despić.

- Da vidiš malo kako je, da jedeš što si sam ižanjao - rekla je Karleuša.

- Ti si meni uskočila u reč - rekao je Despić.

- TI si nama uskočio u živote i svima nam se u*ro u živote - rekla je Jelena.

- Ne zameramo ti, ja kao precedavajući žirija ti ne zameramo kad uđeš u taj mod - rekao je Despić.

- Drago mi je da si pevao prvu pesmu Rođe Raičevića, da ga ne zaboravimo, kroz pesmu spominjemo ime onog koga više nema, to si korektno otpevao, i uneo emociju, ali si se u drugoj sapleo, mislim da i ti tako misliš, glasaću ja za tebe u nekim drugim krugovima, srećno - rekla je Zorica.

- Moja procena, da ima suviše godina da bi se vršile prepravke i popravke, već je formiran čovek, pevač - rekao je Bosanac.

- 31 godinu - rekla je Bojana.

- Tridesete su nove pedesete, kad je reč o muškarcima - rekla je Jelena.

- Sve poštujem, ne bih bio tu da nije tako, ali mislim da smo Desinger i ja približnih godina, odabrao bih njega jer mislim da bi se on i ja najbolje složili - rekao je Nemanja.

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