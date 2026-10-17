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Nakon nastupa Nemanje Dimitrijevića u "Pinkovim Zvezdama" pokrenula se rasprava o njegovim godinama, ali i o tome da li u ovoj fazi može da unapredi i koriguje pojedine segmente svog pevanja. Komentarišući njegov nastup, članovi žirija osvrnuli su se na njegovu vokalnu izvedbu, a posebnu pažnju privukla je izjava pop dive Jelene Karleuše, koja je tom prilikom govorila i o svojim ličnim preferencijama.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša u "Pinkovim Zvezdama" Foto: Printscreen Pink

Pop diva je istakla da je muškarci stariji od 30 godina ne interesuju, čime je izazvala pažnju tokom komentarisanja takmičara. Njena izjava usledila je nakon rasprave o Nemanjinim godinama i mogućnostima za dalje napredovanje u pevanju.

Foto: Printscreen Pink

- Moja procena, da ima suviše godina da bi se vršile prepravke i popravke, već je formiran čovek, pevač - rekao je Bosanac.

- 31 godinu - rekla je Bojana.

- Dečkić - rekao je kandidat Nemanja.

- Nisi dečkić, hteo je Bosanac da kaže da si prestar za neke promene. To što ti sebi govoriš da si dečkić.... Za neke žene si veruj mi u poznom dobu - rekla je Karleuša.

- Za neke žene koje imaju stila - rekao je Bosanac.

- Tridesete su nove pedesete, kad je reč o muškarcima - rekla je Jelena.

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