"RAZVALIO MI JE ARKADU" Nezgoda zadesila Kristinu Spalević, odmah se oglasila: Udario me je i isekao... (FOTO)
- Kristina Spalević se oglasila nakon što ju je sin nenadano udario i povredio arkadu, pa je pokazala podliv i otok na licu.
- Istovremeno je tvrdila da je na vikendici na Fruškoj Gori zatekla nepokretnu stariju ženu i da je Kristijan Golubović tamo ostavio u nehumanim uslovima.
Kristina Spalević se oglasila usled nezgode u kojoj se našla kada je nenadano zadobila povredu na licu i posekotinu na arkadi. Ona je prethodno sa decom bila na Fruškoj Gori gde je otišla po njihove stvari u vikendicu koju je delila sa Kristijanom Golubovićem, a onda se dogodio trenutak nepažnje.
Naime, jedan od sinova ju je neplanski snažno udario, o čemu je otvoreno govorila u svom obraćanju na društvenim mrežama, pokazala podliv i otok koji su se stvorili za svega nekoliko sekundi.
- Ložila se ja danas, sinovi, mamini geni, ludilo... Evo mamini geni - pokazala je Kristina povredu koju je zadobila.
Ona je zatim objasnila da joj je arkadu povredio upravo sin.
- Razvali mi dete arkadu u milisekundi. Pre tri sekunde me udario, isekao i gledajte kako je pomodrelo i oteklo - požalila se Kristina.
Jeziva scena na vikendici
Podsetimo, kada se Kristina uputila na Frušku Goru sa starijim sinom Konstantinom kako bi otišla u vikendicu koju je nekada delila sa Kristijanom, a koja navodno pripada njenom ocu, kako bi uzela dečije stvari, nije se nadala onome što ju je tamo sačekalo.
Kristijan je, naime, zamenio katance na vikendici, a onda je po ulasku unutra ugledala nepoznatu nepokretnu stariju ženu, za koju se kasnije ispostavilo da je na vikendicu doveo upravo Golubović. Kako je Kurir pisao ranije, Kristijan je nepokretnu ženu prvo uselio u Nadin stan, a potom ju je odveo na imanje za koje Kristina tvrdi da pripada njenom ocu.
Spalevićeva se odmah oglasila medijima, ne želeići ništa da sakrije, te je posle dužeg vremena progovorila o celokupnom odnosu, ali i agoniji koja je sačekala u vikendici.
- Haos će tek da izbije posle ovoga. Povukla sam se iz javnosti i mislila sam da će moje nepojavljivanje da smanji sve te reči koje trpim, međutim Kristijan se oglašavao i videla sam da on pominje nekretnine i setila sam se da odem ovde na vikendicu koja je na mog oca da uzmem dečije zimske stvari. Ulazim ovde i noge su mi se odsekle od straha. Videla sam neku ženu i vičem “ko ste vi“ i nekako smo se sporazumeli i prepoznam kasnije ženu sa slika koje je Kristijan slao kada su deca bila tamo gde on živi u spornoj kući. Žena koja je bila useljena kod Nade je sada na našoj vikendici potpuno nepokretna u mraku, uneređena sa dva lavora, bez hrane. Kako je izbio skandal on je doveo ovde, jer mi žena kaže da je tri dana ovde. Ovo su nehumani uslovi, zgrožena sam i smatram da javnost treba da bude upoznata sa tim, jer on priča da smo svi ludi i on je ponovo na tuđi posed, odnosno posed mog oca, ostavio nepokretnu ženu. Žena se plaši da ne izađe u javnost, da će je ubiti i sve sam snimila. Čudna i odvratna situacija, tresem se. Ovo je smak sveta, a ona me je pitala “šta ćeš ti ovde“ i misli da sam ja lopov, a ja mislim da je ona – izbezumljeno je pričala Kristina za “Blic“.
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