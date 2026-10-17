Jeziva scena na vikendici

- Haos će tek da izbije posle ovoga. Povukla sam se iz javnosti i mislila sam da će moje nepojavljivanje da smanji sve te reči koje trpim, međutim Kristijan se oglašavao i videla sam da on pominje nekretnine i setila sam se da odem ovde na vikendicu koja je na mog oca da uzmem dečije zimske stvari. Ulazim ovde i noge su mi se odsekle od straha. Videla sam neku ženu i vičem “ko ste vi“ i nekako smo se sporazumeli i prepoznam kasnije ženu sa slika koje je Kristijan slao kada su deca bila tamo gde on živi u spornoj kući. Žena koja je bila useljena kod Nade je sada na našoj vikendici potpuno nepokretna u mraku, uneređena sa dva lavora, bez hrane. Kako je izbio skandal on je doveo ovde, jer mi žena kaže da je tri dana ovde. Ovo su nehumani uslovi, zgrožena sam i smatram da javnost treba da bude upoznata sa tim, jer on priča da smo svi ludi i on je ponovo na tuđi posed, odnosno posed mog oca, ostavio nepokretnu ženu. Žena se plaši da ne izađe u javnost, da će je ubiti i sve sam snimila. Čudna i odvratna situacija, tresem se. Ovo je smak sveta, a ona me je pitala “šta ćeš ti ovde“ i misli da sam ja lopov, a ja mislim da je ona – izbezumljeno je pričala Kristina za “Blic“.