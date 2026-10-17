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Skandal koji se dogodio pevačici Moniki Ivkić dobija novi obrt! Nakon što je u javnosti odjeknula priča o incidentu u jednom lokalu u Ofenbahu sada se oglasio izvor Kurira koji tvrdi da se zatekao na licu mesta i iz neposredne blizine posmatrao šta se dogodilo.

Prema njegovim rečima, problemi su počeli mnogo pre samog incidenta. Izvor tvrdi da je pevačica kasnila na događaj, da nije prisustvovala tonskoj probi i da se u lokalu pojavila tek oko 23 sata, iako je otvaranje bilo zakazano za 21 čas.

Na snimku ispod možete videti kako se pevačica ponašala tokom nastupa:

00:08 Nastup pretučene pevačice u Nemačkoj Izvor: Kurir

Problem zbog novca

- Bila je veoma neprofesionalna. Nije došla na tonsku probu, a pojavila se tek oko 23 sata. Sedela je u separeu, pila, a onda je nastao problem zbog novca - tvrdi izvor za Kurir.

Kako dalje navodi, Monika je, prema njegovim saznanjima, dogovorila nastup za 2.000 evra, dok joj je vlasnica lokala navodno isplatila 2.200 evra. Međutim, prema istoj priči, pevačica je potom izgubila 500 evra, nakon čega je došlo do rasprave.

1/6 Vidi galeriju Monika Ivkić Foto: Printscreen Instagam

- Počela je da pravi dramu i da se unosi vlasnici lokala u lice. U jednom trenutku je putem video-poziva pozvala nekoga i okretala telefon prema vlasnici. Ona joj je samo skinula naočare sa glave i to je sve bilo sto su svi videli . Ali sitacija je postajala sve napetija - tvrdi sagovornik.

Prema njegovom opisu, do fizičkog kontakta došlo je kada je vlasnica lokala, kako tvrdi, reagovala nakon što joj je telefon približen licu. Izvor navodi da je udarac bio slabijeg intenziteta i da su pevačici tom prilikom spale naočare, ali tvrdi da tada nije primetio vidljivu povredu.

- Da naglasim jos ovo, poznato je da Bisa, vlasnica kluba, sve svoje zaposlene pretplati i časti nakon dogovorenog nastupa, čak je ona izvadila iz džepa i dala pevaču kojeg je pevačica Monika zakinula za novac - zaključio je naš izvor.

BONUS video sa nastupa pretučene pevačice Monike Ivkić: