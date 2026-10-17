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Iako je prošlo neko vreme od rastanka Kristine Spalević i Kristijana Golubovića, on i dalje ima zabranku prilaska, a novi detalji drame svakodnevno isplivavaju na površinu, posebno nakon što je Kurir objavio jezivo priznanje pretučene Nade Pucarević.

Kristina se uputila na Frušku Goru sa starijim sinom Konstantinom kako bi otišla u vikendicu koju je nekada delila sa Kristijanom, a koja navodno pripada njenom ocu, kako bi uzela dečije stvari. Međutim, nije se nadala onome što ju je tamo sačekalo.

Kristijan je, naime, zamenio katance na vikendici, a onda je po ulasku unutra ugledala nepoznatu nepokretnu stariju ženu, za koju se kasnije ispostavilo da je na vikendicu doveo upravo Golubović. Kako je Kurir pisao ranije, Kristijan je nepokretnu ženu prvo uselio u Nadin stan, a potom ju je odveo na imanje za koje Kristina tvrdi da pripada njenom ocu.

Spalevićeva se odmah oglasila medijima, ne želeići ništa da sakrije, te je posle dužeg vremena progovorila o celokupnom odnosu, ali i agoniji koja je sačekala u vikendici.

1/9 Vidi galeriju Kristina Spalević Foto: Kurir Televizija, Printscreen YouTube, Printscreen

"Noge su mi se odsekle od straha"

- Haos će tek da izbije posle ovoga. Povukla sam se iz javnosti i mislila sam da će moje nepojavljivanje da smanji sve te reči koje trpim, međutim Kristijan se oglašavao i videla sam da on pominje nekretnine i setila sam se da odem ovde na vikendicu koja je na mog oca da uzmem dečije zimske stvari. Ulazim ovde i noge su mi se odsekle od straha. Videla sam neku ženu i vičem “ko ste vi“ i nekako smo se sporazumeli i prepoznam kasnije ženu sa slika koje je Kristijan slao kada su deca bila tamo gde on živi u spornoj kući. Žena koja je bila useljena kod Nade je sada na našoj vikendici potpuno nepokretna u mraku, uneređena sa dva lavora, bez hrane. Kako je izbio skandal on je doveo ovde, jer mi žena kaže da je tri dana ovde. Ovo su nehumani uslovi, zgrožena sam i smatram da javnost treba da bude upoznata sa tim, jer on priča da smo svi ludi i on je ponovo na tuđi posed, odnosno posed mog oca, ostavio nepokretnu ženu. Žena se plaši da ne izađe u javnost, da će je ubiti i sve sam snimila. Čudna i odvratna situacija, tresem se. Ovo je smak sveta, a ona me je pitala “šta ćeš ti ovde“ i misli da sam ja lopov, a ja mislim da je ona – izbezumljeno priča Kristina za “Blic“, a onda se dotakla i njenog odnosa sa Kristijanom.



OVDE možete pročitati jezivu ispovest pomenute Nade Pucarević:

1/4 Vidi galeriju Nada Pucarević Foto: Kurir

"Nije bezbedan po okolinu"

- Priča da ja bez njega ne mogu ništa, da pevam u birtijama, a ja živim miran život sa decom u novom domu i srećna sam, osim što sad sa gospođom ne znam šta ću da radim. Na njega niko nema uticaj i svi strahuju od njega, ali moja deca i moj mir su prioritet za mene. Imamo dva predmeta pred sudom i ispitivana sam od strane njegove advokatice i vrlo brzo je stiglo pismo da je sudija naložio da zabrana prilaska bude produžena do 8. januara i verovatno su videli da ima elemenata za to. Sve što isplivala je razlog da nije bezbedan po okolinu, a tek po mene koju ne može da gleda očima.

Istakla je da je imala i razgovor sa rođenom sestrom Kristijana Golubovića.

"Imam snimak gde je čupa"

1/7 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Kurir Televizija, Printsceen, Ilija Ilić

- Otišao na neki lajv gde je demonstrirao i zgrozio sve kada sam ja u pitanju i šalje mi poruku njegova sestra sutradan kad mogu da vidim decu, a onda sam poslala link i pitala “jel ovaj Kristijan“, a onda je meni stigao povratni link snimak sa Filipom Carem iz “Zadruge“ i ja sam rekla “bravo tetka“, jer mi je stiglo sa broja njegove sestre, a znam da ona ne zna da šalje linkove. Imam snimak gde me je ona sutradan pozvala i rekla da joj on uzme telefon, da je čupa, da je rekao da će je ubiti, da obriše to. Sutra će ona otići na sud i reći da sam tukla njenog brata i moram da imam dokaze. Tačno pre mesec dana se javila njegova sestra da pita jel treba nešto za decu, rekla sam da garderoba ne treba, hrana isto, sigurno nisu gladovali tri meseca i rekla sam pošto sam ih vodila na more, platila kiriju, ako hoće da učestvuje neka plati vrtić i onda je napravio da ga zovemo samo kad nešto treba. Hoću da pojedem samu sebe što sam i za to tražila, ali to su i njegova deca jer može da maše sa desetina hiljada evra i da kocka. Neka izračuna sve i koliko mogu da nadoknadim od tih njegovih 200 evra. Nije hteo da mi da odeću i pelena za decu iz te kuće. Najedi se, obučeni smo i ništa nam ne fali, samo nam se skini sa grbače. U lajvu je delio stvari naše dece, a većinu stvari sam uzela za saradnju, a uvek se vrti pitanje visoka noga, a ja nemam ni stan, ni auto, ni keš na računu, pa danas su bar krpice bagatela, a hrana je najskuplja. Njegov najveći problem je što nikada nisam bila materijalista i što nije mogao da me kupi.

"Najviše me brine stanje mog oca"

U ceo sukob upleteni su i roditelji Kristine Spalević zbog čega je jako ljuta na sebe.

- Najviše me brine stanje mog oca i on zna da je on bolestan, a naravno i majke. Sve se nadamo da će stati, ali ne znam više šta mu tačno smeta. Baba i deda, ali i moja braća provode maksimalno vremena sa decom. On njih naziva neradnicima, a moji roditelji su jutros u pet otišli na posao. Majka se pogrbila, otac bolestan, a on živi na foru i jedan običan lelemud priča o nama – iskreno je rekla bivša učesnica “Zadruge“.

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