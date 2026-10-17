Slušaj vest

Iza nje je petnaest godina uspešne karijere, šest studijskih albuma, jedan EP projekat i niz poduhvata kojima je pomerala granice domaće muzičke scene, a ovoga puta Milica Pavlović još jednom dokazuje zašto se njeno ime vezuje za najbolju produkciju, visokobudžetne projekte i ideje koje često prethode vremenu u kojem nastaju. Ovoga puta ona je otišla korak dalje, i to na datum koji za nju ima posebno značenje.

Na Svetski dan albuma, regionalna pop zvezda uradila je još jedan projekat i time postala prva regionalna zvezda koja je ovaj datum obeležila na poseban način.

Naime, Milica je predstavila novi audio-vizuelni projekat i još jednom dokazala da je sama sebi najveća konkurencija.

Bila je i prva koja je na domaćoj sceni prepoznala potencijal medli formata i pretvorila ga u svoj zaštitni znak.

Tačnije, pre osam godina snimila je performans za projekat „Zauvek“, čiji se broj pregleda danas približava cifri od 20 miliona, a ideja koja je tada bila iskorak ubrzo je dobila svoje sledbenike, pa su slične projekte počele da snimaju i njene koleginice.

Pavlovićeva je sada odlučila da lestvicu podigne na još viši nivo.

1/5 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Nikola Radišić

Povodom Svetskog dana albuma, Milica je sa svojim timom, na čelu sa art direktorom Jasminom Đenčićem, kreirala novi medli, kojem su dali ime DJ APARTMENT SET. Rezultat je dvanaestominutni filmski spektakl koji spaja njene najveće hitove, živu svirku, elektroniku i DJ set, uz produkciju kakva se retko viđa na ovim prostorima.

Muzičko-vizuelno putovanje počinje numerom „Mogla sam“, koja je deset godina nakon objavljivanja doživela novi život na TikToku. Uz ovu pesmu objavljeno je skoro pola miliona snimaka, a njen povratak među publiku još jednom je potvrdio da dobri hitovi nemaju rok trajanja. Potom slede numere sa aktuelnog albuma „Caka“, ali je i novi život udahnula vanvremenskom hitu „Boginja“ i numeri „Kidaš me“.

Fan iz Slovenije i medli od 12 minuta

Iza čitavog projekta stoji rediteljska ekipa sa kojom Milica sarađuje još od 2018. godine, a za realizaciju je na dva dana zakupila studiou centru Beograda, dok je više od 50 ljudi bilo angažovano kako bi svaki detalj bio doveden do savršenstva. Od scenografije i koreografije do poslednjeg kadra, ništa nije prepušteno slučaju.

Posebnu ulogu u projektu imala je Helen Janjušević, jedna od najpoznatijih koreografkinja iz Zagreba, koja je za ovu priliku okupila plesačice iz Hrvatske i Srbije. Među učesnicima se našao i jedan Miličin fan, koji je specijalno zbog snimanja doputovao iz Slovenije, a pop zvezda mu je pružila priliku da postane deo njenog novog projekta. Njena ljubav prema fanovima i te kako je poznata, kao i to da je jedina koja organizuje posebne događaje za njih, pa ne čudi činjenica da je i ovog puta poželela da jednog od čuvenih Dominatora, kako sebe nazivaju njeni fanovi, uključi u svoj projekat.

Milica bira put kojim se ređe ide

Još 2014. godine, debitantskim albumom „Govor tela“, dala je snažan pečat domaćoj pop sceni i vratila fokus na albume kao muzičke projekte. U vreme kada su mnogi izvođači bili usmereni prvenstveno na objavljivanje singlova, ona je zadala još jedan zadatak. Od tada je objavila pet albuma i jedan EP, gradeći karijeru u kojoj su velika produkcija, vizuelni identitet i pažljivo osmišljeni koncepti postali njen prepoznatljiv potpis. Zato Svetski dan albuma nije bio samo povod za novi projekat, bio je prilika da Milica spoji ono po čemu je publika već prepoznaje, a to su ideje kojima tek planira da pomere granice.

Pogledajte dodatni snimak: