Slušaj vest

Poznata voditeljka Ena Popov privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama objavivši izazovan selfi. Pozirala je u vatreno crvenoj, uskoj haljini bez bretela koja je u prvi plan stavila njen bujni dekolte, koji samo što ne sklizne.

Kadar snimljen odozgo dodatno je naglasio njene atribute i liniju, zbog čega je ovaj prizor odmah zapalio mreže. Besprekorna šminka, zavodljiv pogled i raspuštena talasasta kosa savršeno su upotpunili ovo smelo i glamurozno izdanje.

Foto: Printscreen

Obožavaoci su objavu dočekali sa lavinom pozitivnih komentara, ističući da voditeljka odavno nije izgledala atraktivnije i samouverenije.

Podsetimo, Ena i njen suprug žive u kući koja važi za jednu od najluksuznijih u Novom Sadu. Jednom prilikom voditeljka je govorila o porodičnim odnosima.

- Supruga i mamu pitam za savete u životu. Suprug ume da me prizemlji, a mama je i dalje tu negde za te neke privatne međuljudske stvari. Zna i da me iznervira, mislim da nije u pravu, ali na kraju se ispostavi da je uvek u pravu - rekla je Ena tada i dodala:

1/5 Vidi galeriju Ena Popov Foto: Kurir

- Ja sam u kući koja je loš policajac, tata je dobar, ali moramo da vaspitamo ćerke da budu dobri ljudi, kad porastu da budu kvalitetne osobe. Ja sam ta ruka koja i miluje i mazi i konstantno ih grlim, ljubim i volim, ali umem da pokažem i svoju tvrđu stranu.

Pogledajte dodatni snimak: