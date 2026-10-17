ODUŠEVIĆETE SE KADA VIDITE KAKO DANAS IZGLEDA ENA POPOV! Utegla se u haljinu koja mami uzdahe, grudi samo što ne izlete
- Ena Popov privukla je pažnju izazovnim selfijem u uskoj crvenoj haljini bez bretela, koja je istakla njen dekolte i liniju.
- Objava je izazvala lavinu pozitivnih komentara, a pratioci su je opisali kao atraktivnu i samouverenu.
Poznata voditeljka Ena Popov privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama objavivši izazovan selfi. Pozirala je u vatreno crvenoj, uskoj haljini bez bretela koja je u prvi plan stavila njen bujni dekolte, koji samo što ne sklizne.
Kadar snimljen odozgo dodatno je naglasio njene atribute i liniju, zbog čega je ovaj prizor odmah zapalio mreže. Besprekorna šminka, zavodljiv pogled i raspuštena talasasta kosa savršeno su upotpunili ovo smelo i glamurozno izdanje.
Obožavaoci su objavu dočekali sa lavinom pozitivnih komentara, ističući da voditeljka odavno nije izgledala atraktivnije i samouverenije.
Podsetimo, Ena i njen suprug žive u kući koja važi za jednu od najluksuznijih u Novom Sadu. Jednom prilikom voditeljka je govorila o porodičnim odnosima.
- Supruga i mamu pitam za savete u životu. Suprug ume da me prizemlji, a mama je i dalje tu negde za te neke privatne međuljudske stvari. Zna i da me iznervira, mislim da nije u pravu, ali na kraju se ispostavi da je uvek u pravu - rekla je Ena tada i dodala:
- Ja sam u kući koja je loš policajac, tata je dobar, ali moramo da vaspitamo ćerke da budu dobri ljudi, kad porastu da budu kvalitetne osobe. Ja sam ta ruka koja i miluje i mazi i konstantno ih grlim, ljubim i volim, ali umem da pokažem i svoju tvrđu stranu.
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