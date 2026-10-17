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Nakon što se pevačica Monika Ivkić oglasila u suzama i sa modricom na licu, tvrdeći da je sinoć pretučena nakon nastupa u Nemačkoj, javnost ne prestaje da bruji o tome.

Mi smo sada došli u posed snimku koji pokazuje kakva je atmosfera bila u klubu gde se ceo incident odrigrao.

Prema onome što možemo videti, prostor je bio ispunjen ljudima, energija je bila uzavrela, te ništa nije slutilo da će doći do bilo kog problema.

00:11 Snimak sa lica mesta pre prebijanja pevačice Monike Ivkić Izvor: Kurir

Podsećamo, pevačica Monika Ivkić je u svom oglašavanju kroz suze navela da ju je udarila upravo gazdarica i da je radila duže od dogovorenog. Međutim, prema rečima gazdarice, ništa nije onako kako je Monika predstavila u javnosti.

"Niko ju nije napao, želela je da novine pišu o njoj"

- Ništa od toga nije bilo tako kao što je iznela u javnost, verovatno je želela popularnost, da novine pišu o njoj - počela je priču Dulinova, a onda se osvrnula na verodostojnost objavljenog sadržaja:

"Ne znam da li je bila pijana ili drogirana"

- Nju niko nije napao. Istina je da je nastupala kod nas u klubu, ali proverite sliku koju je objavila, ono je montaža. Devojka je došla da nastupa, pola noći je sedela. Ne znam da li je bila pijana ili drogirana, ali nije pevala. Momak koji je bio sa njom je bolje pevao od nje. Nekoliko puta smo joj rekli da krene peva, da ustane, ali ona je pila, da ne iznosim sad detalje. Nije uradila svoj posao kako treba - rekla je vlasnica za Kurir, a onda otkrila da je, i pored svega, Monika bila isplaćena po dogovoru:

1/4 Vidi galeriju Monika Ivković Foto: Printscreen

"Dobila je 2.000 evra"

- Devojci koja ju je dovela, a koja joj je verovatno menadžerka, sam rekla da nije zaslužila novac. Ali, dobila je 2.000 evra, čak smo i častili dečka koji je bio sa njom, on to može potvrditi - rekla je ona.

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