Slušaj vest

Pevačica Monika Ivkić je u svom oglašavanju kroz suze navela da ju je, prema njenim rečima, udarila upravo gazdarica i da je radila duže od dogovorenog. Međutim, prema rečima gazdarice, ništa nije onako kako je Monika predstavila u javnosti.

1/4 Vidi galeriju Monika Ivković Foto: Printscreen

"Niko ju nije napao, želela je da novine pišu o njoj"

- Ništa od toga nije bilo tako kao što je iznela u javnost, verovatno je želela popularnost, da novine pišu o njoj - počela je priču Dulinova, a onda se osvrnula na verodostojnost objavljenog sadržaja:

"Ne znam da li je bila pijana ili drogirana"

- Nju niko nije napao. Istina je da je nastupala kod nas u klubu, ali proverite sliku koju je objavila, ono je montaža. Devojka je došla da nastupa, pola noći je sedela. Ne znam da li je bila pijana ili drogirana, ali nije pevala. Momak koji je bio sa njom je bolje pevao od nje. Nekoliko puta smo joj rekli da krene peva, da ustane, ali ona je pila, da ne iznosim sad detalje. Nije uradila svoj posao kako treba - rekla je vlasnica za Kurir, a onda otkrila da je, i pored svega, Monika bila isplaćena po dogovoru:

"Dobila je 2.000 evra"

- Devojci koja ju je dovela, a koja joj je verovatno menadžerka, sam rekla da nije zaslužila novac. Ali, dobila je 2.000 evra, čak smo i častili dečka koji je bio sa njom, on to može potvrditi - rekla je ona.

Kako je neprijatna situacija, prema rečima vlasnice kluba, počela da kulminira, u odbrani joj je udarila šamar. Međutim, nakon svega, Dulina i dalje dobija njene pozive i ucene.

U galeriji ispod pogledajte još fotografija Monike Ivkić:

1/6 Vidi galeriju Monika Ivkić Foto: Printscreen Instagam

"Šest puta je nasrtala na mene, a onda sam joj udarila šamar"

- Ona je, zatim, tražila još 500 evra, onda je izašla napolje, prebacila je nešto, previše je popila i šest puta je nasrtala na mene sa telefonom, pravila je scene. Unosila mi je telefon u lice, tvrdila je da joj nisam dala pare, a onda ih je našla. Pretila mi je, nasrtala, a u odbrani samo sam joj šamar udarila. Samo to, kakva je to tuča? Bar vi objavite istinu, ne znam šta izvodi. Gotivila sam je, ovo je strašno. I dalje me zove i ucenje.

"Zvala je nekog i pretila mi"

- Isplatila sam je 100% i njenog kolegu počastila 200 evra, posle je prebacila da fali još jedna novčanica od 200 evra kada je brojala pare, iako sam joj dala sve novčanice po 100. Zvala je nekon na telefon i pretila. Posle je ipak našla novac kada ga je prebrojala.

"Tražila mi je još 2.000 evra"

- Sad me je zvala i rekla da je zbog toga otkazala naredni nastup i tražila da ja njoj platim još 2.000 evra što je otkazala. Da sam znala s kim imam posla, ne bih pravila saradnju sa njom. Mnogo ružno od nje, ali nek bude kako ona misli - rekla je Dulinova, a potom se osvrnula na objavljeni snimak, za koji kaže da je nastao u cilju marketinga:

- Da li ste videli snimak koji je objavila? Na onom snimku jedne suze nema. - povukla je ona na kraju razgovora za Kurir.

BONUS video: