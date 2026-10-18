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Sinoć, 17. oktobra, održan je koncert zvezda devedesetih u Novom Sadu, a dobar provod ostao je u senci neviđenog skandala, i to zbog ponašanja pevačice Indire Levak, nekadašnje članice grupe Kolonija.

Naime, ona je sve vreme bila odvojena od ostalih izvođača, što su joj mnogi zamerili.

Ipak, skandal se dogodio pred Indirin izlazak na scenu, kada je odbila da se javi starijoj koleginici Alki Vuici, takođe pevačici iz Hrvatske.

Bez obzira na to što je Alka primetila mlađu koleginicu u masi i okrenula se da se pozdravi s njom, i to srdačno, Indira se prodrala da je ne ljubi.

Ova situacija nije bila nimalo prijatna. Ipak, iako je Indira odbijala da se pozdravi sa koleginicom, Alka ju je srdačno poljubila.

1/6 Vidi galeriju Indira Levak i Alka Vuica Foto: Story.hr arhiva, Prinscreen, Printscreen

Neprijatna situacija pred samom binom ostavila je u šoku mnogobrojne ljude iz organizacije, koji su se zatekli na licu mesta i prisustvovali Indirinoj bahatosti.

Kako je ispričao izvor koji se zatekao blizu njih, Indira je u jednom trenutku počela i da viče na stariju koleginicu, a zamerila joj je što ju je poljubila tri puta.

- Nemoj da me ljubiš - povikala je Indira na Alku, a zatim joj dodala:

- Šta me ljubiš tri puta, šta ti to znači?

Kurir/Telegraf