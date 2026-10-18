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Aca Lukas u petak je priredio spektakl u podgoričkoj dvorani „Morača“. Velika muzička zvezda Balkana je pred rekordnim brojem okupljenih još jednom potvrdio status neprikosnovenog kralja dobrog provoda.

Hiljade ljudi, atmosfera dovedena do usijanja i vanvremenski hitovi koji su se orili dvoranom obeležili su noć koju će crnogorska publika dugo pamtiti.

Od prvih taktova bilo je jasno da Podgoricu očekuje nešto posebno. Publika je bila na nogama i pratila svaki Lukasov pokret, dok se dvoranom prolamalo horsko pevanje hiljada okupljenih. Energija koja se sa bine prenela na publiku nije jenjavala, a svaki naredni hit dodatno je podizao atmosferu.

Dovoljni su bili prvi taktovi pesama poput „Lična karta“, „Kafana na Balkanu“, „Istina je da te lažem“, „Bele ruže“ i brojnih drugih hitova da publika preuzme pesmu i pretvori čitavu dvoranu u jedan veliki hor.

Aca Lukas na koncertu u Podgorici Foto: Hype TV

Hiljade glasova stapalo se u jedan, dok je Lukas sa bine još jednom pokazao zbog čega njegovi koncerti odavno predstavljaju mnogo više od običnih nastupa. Emocije, euforija i neverovatna povezanost sa publikom smenjivale su se tokom večeri. Svaki refren bio je nova potvrda da pevačevi hitovi ne poznaju ni granice ni generacije.

Upravo u tome leži tajna njegove dugovečnosti. Dok se muzički trendovi menjaju, a nove generacije izvođača dolaze i prolaze, Aca Lukas ostaje jedno od najtraženijih imena regionalne muzičke scene, sa repertoarom koji publika već decenijama peva od prve do poslednje reči.

Spektakl u Podgorici još jednom je pokazao da Lukasova popularnost nije prolazni fenomen, već rezultat karijere tokom koje je stvorio neke od najvećih hitova regionalne muzičke scene. Njegova neposrednost, prepoznatljiv glas, harizma i energija kojom vlada scenom pretvaraju svaki nastup u događaj. A publika mu uzvraća onako kako to najbolje ume – pesmom, aplauzima i emocijama.

Rekordna posećenost dvorane „Morača“ i atmosfera koja je sinoć vladala Podgoricom još jedna su potvrda ogromne koncertne snage muzičke zvezde koja već decenijama ne silazi sa vrha.

I dok se utisci sa sinoćnjeg spektakla još sabiraju, jedno je sigurno – Podgorica je dobila koncert o kojem će se dugo govoriti.

Prepuna dvorana, hiljade ljudi koji su pevali kao jedan i atmosfera koja se ne može režirati najbolji su dokaz da se veličina jednog izvođača ne meri samo brojem hitova, već emocijom koju uspeva da probudi kod publike.

Aca Lukas je sinoć još jednom pokazao da njegova najveća snaga nije samo u pesmama koje traju decenijama, već u publici koja uz njih živi, voli, slavi i stvara uspomene. Jer dok drugi nastupaju, Lukas pravi spektakle. Dok drugi pevaju hitove, njegove pesme peva čitava dvorana.

Kurir.rs/Hypetv.rs

01:00 Aca Lukas na bini sa Vesnom Zmijanac Izvor: Kurir