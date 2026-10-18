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Ćerka Goce Tržan, Lena Tržan nakon srednje škole, upisala je težak fakultet. Kako je Goca sama otkirla njena naslednica je htela da upiše FDU, ali se ipak odlučila za psihologiju. Istakla je i da njena ćerka nju doživljava kao mamu, a ne veliku zvezdu.

– Ona sa tim živi ceo život, to je njoj deo odrastanja, nisam ja njoj Goca Tržan, ipak sam ja njoj samo mama. Ona ima 19 godina, brucoš je, upisala je psihologiju, tako da joj želim puno sreće sa tim. Imala je želju da studira i produkciju na FDU, međutim pobedila je luda majka koju treba lečiti, tako da je upisala psihologiju – otkrila je pevačica.

Na pitanje da li je spremna na to da je ćerka jednog dana analizira iz ugla psihologa, pevačica je uz osmeh odgovorila:

– Ja dijagnozu imam odavno. Važno je da ima svoja interesovanja i da se ostvari kako ona hoće - rekla je pevačica za "Grand".

1/9 Vidi galeriju Goca Tržan večeras u jednom restoranu u Beogradu proslavlja 18 Foto: Kurir

Lena promenila prezime

Ćerka pevačice Goce Tržan, Lena Tržan, nedavno je odlučila da zvanično izbriše prezime svog biološkog oca Ivana Marinkovića i uzme prezime svoje majke.

Kako je otkrila, promena prezimena nije iznenađenje za njene najbliže, ali sama pevačica Goca Tržan nije znala tačan trenutak kada je Lena taj korak i sprovela u delo.

Lena je opisala kako je izgledao sam odlazak u opštinu i na koji način je saopštila majci vesti:

– Za moje prijatelje i porodicu promena prezimena u Tržan nije novost, već realizacija nečega što sam godinama planirala. Moja mama čak nije ni znala kada ću to uraditi… Jednog dana sam sa drugaricom otišla u opštinu, a posle smo sele i popile kafu. Budući da ne mogu dugo da čuvam tajnu, posle dva-tri dana sam ispričala mami.

Pored promene prezimena, Lena Marinković je veoma aktivna na društvenim mrežama, gde deli detalje iz privatnog života, ali priznaje da se suočila sa surovim reakcijama javnosti i negativnim komentarima:

– Kada sam otvorila profile na društvenim mrežama, dobila sam „šamar od javnosti“. Ispostavilo se da su ljudi mnogo okrutniji nego što sam mislila… No, sigurno nije lako, mada ljudi misle da jeste. Verujem da nas je cela ta situacija, kao porodicu, još više zbližila.