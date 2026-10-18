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Pevačica Nadežda Biljić gostovala je u "Magazinu In", gde je progovorila o odnosu sa suprugom Tomom Panićem.

Nadežda je, naime, ovom prilikom otkrila da se posle zdravstvenog problema oseća dobro, pa je tako progovorila o odnosu sa Tomom Panićem, svojim suprugom.

- Pa dobro sam. Smršala sam zbog te ishrane koju moram da imam, pa sam srećna sam što konačno mogu da uđem u neke stvari u koje nisam ulazila do sada - rekla je Nadežda, na šta se nadovezao nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić:

- Nadežda ne da mužu da jede...Poznajem joj muža, muž joj je divan mladić, divan momak, a ona više brine o tome da on ostane zgodan, nego o sebi. Bila je sa suprugom Nadežda, nas tridesetak, ja sam prvi morao da odem sa te večere - govorio je Aleksandar Vučić, te se nakon toga pevačica osvrnula na odnos sa Tomom:

Nadežda Biljić i Toma Panić Foto: Printscreen TV Pink, Printscrean, Printscreen Pink

- On je taj koji je mene naučio svojim ponašanjem da budem žena koja ne mora ništa sama! Dao mi je do znanja, svojim ponašanjem, da je on taj koji štiti i voli svoju porodicu i da sam žena koja zaslužuje da bude voljena i da izvuče iz mene ono najlepše što jedna žena može da ima - rekla je pevačica.

Kurir.rs/Pink.rs

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Nadežda Biljić Izvor: Privatna arhiva