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Juče su najpopularnije grupe devedestih napravile veliki koncert u Novom Sadu. Među njima našla se i pevačica iz Hrvatske, Indira Levak, ali i pevačica Alka Vuica. Kako pišu mediji koji su se našli na pomenutom događaju, Indira nije htela da bude u istoj prostoriji gde i srpski izvođači, a da je Alki zamerila što joj se javila i poljubila je.

Ekipa Kurira stupila je u konktakt sa Ivanom Gavrilovićem, koji je bio deo ovog spektakla, kako bismo s njim proverili ove informacije. Na naše pitanje da li je istina da Indira nije htela da sedi sa njima, Ivan je potvrdio.

- Celo veče smo radili na smenu, ali je stvarno nismo videli nijednom dok nije izašla na binu. Bila je u nekom hotelu ili u kombiju. To što s nama nije htela da komucira nije toliko strašno, ali je bilo jako ružno sto je otišla sa bine, a nije ni pozdravila publiku. Kad se završio nastup nije se poklonila publici, samo je otišla. To je malo bezveze - poručio je Gavrilović.

1/5 Vidi galeriju Ivan Gavrilović otkriva dogodovštine Foto: Kurir TV, Kurir, Kurir Televizija

"Glumila je zvezdu"

- Nije želela da dođe sa ostalim izvođačima. Užasno, odmah je počela da glumi neku zvezdu i uzvišenost. Sve vreme je bila u kombiju, gde je od organizatora tražila da joj donesu sve potrebne stvari. Nikom nije jasno što nije želela da se druži sa kolegama - rekao je za Telegraf izvor blizak organizaciji.

1/12 Vidi galeriju Indira Levak Foto: Story.hr arhiva

Kako navodi izvor, tek kasnije je postala jasna Indirina netrpeljivost prema kolegama, jer se nikome nije javila, a svojoj zemljakinji Alki Vuici zamerila je što ju je poljubila.

- Stigla je u halu malo pred nastup, a onda je ušla sa timom i nikome nije želela da se javi. Toliko me je razočarala, kolika netrpeljivost! Čak je zamerila i Alki što joj se javila, ma užasno - dodao je izvor za Telegraf.

Zamerila Alki što ju je pozdravila

Skandal se dogodio pred Indirin izlazak na scenu, kada je odbila da se javi starijoj koleginici Alki Vuici, takođe pevačici iz Hrvatske.

Bez obzira na to što je Alka primetila mlađu koleginicu u masi i okrenula se da se pozdravi s njom, i to srdačno, Indira se prodrala da je ne ljubi.

Prisutni novinari usnimili su upravo ovu situaciju, koja nije bila nimalo prijatna. Ipak, iako je odbijala da se pozdravi sa koleginicom, Alka ju je srdačno poljubila.

Neprijatna situacija pred samom binom ostavila je u šoku mnogobrojne ljude iz organizacije, koji su se zatekli na licu mesta i prisustvovali Indirinoj bahatosti.