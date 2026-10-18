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Viki Miljković sinoć je održala koncert na trgu u Babušnici i priredila publici veče ispunjeno pesmom, emocijama i energijom po kojoj su njeni nastupi prepoznatljivi.

Ova varošica na jugu Srbije dočekala je posetioce iz okolnih gradova, ali i susednih država, koji su došli da uživaju u njenom glasu i hitovima uz koje su odrastale različite generacije.

Već na početku koncerta Viki se zahvalila publici koja je došla u velikom broju i sa njom podelila jedan poseban detalj. Iako je mnogo puta boravila u Babušnici, sinoć je prvi put imala priliku da upravo tu zapeva. Zato je ovaj susret imao posebnu draž, a topao doček pokazao je koliko se publika radovala njenom dolasku.

Od prvih taktova uspostavila se ona bliskost koja njene koncerte čini posebnim. Publika je sa Viki pevala uglas, nizao se hit za hitom, a trg je postao mesto zajedničke radosti i uspomena koje bude dobro poznate melodije. Pesme koje već godinama imaju svoje mesto na slavljima, u porodičnim domovima i najlepšim životnim trenucima sinoć su dobile još jednu lepu priču.

1/4 Vidi galeriju Viki Miljković održala koncert u Babušnici Foto: Printscreen Instagram

Posebnu radost izazvao je trenutak kada joj se na sceni pridružio pobednik „Zvezda Granda“ Nermin Handžić. Viki, koja je kao mentorka imala važnu ulogu na njegovom putu do pobede, i Nermin ponovo su priredili koncert za pamćenje.

Da je Viki priredila spektakl za pamćenje, svedoče i mnogobrojni komentari na društvenim mrežama. „Bilo nam je prelepo“, „Koncert za pamćenje“, „Hvala, Viki, za predivnu noć“ i „Viki, ti si kraljica“ samo su neki od komentara na videima koje je publika objavila na mrežama.

Sinoćnji koncert pokazao je koliko su ovakvi susreti dragoceni i izvođačima i publici. Ljudi koji su u Babušnicu stigli iz različitih krajeva okupili su se sa istom željom — da pevaju, uživaju i provedu veče uz muziku koju vole. Viki im je svojim nastupom i pažnjom uzvratila na dočeku, ostavljajući utisak pevačice koja svaki susret sa publikom doživljava lično i sa mnogo emocija.

00:10 Viki Miljkovic koncert u Babušnici Izvor: Instagram

Uz koncertne nastupe, Viki uveliko radi i na novim pesmama sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom, koje će uskoro predstaviti publici. Njihova dugogodišnja privatna i profesionalna povezanost donela je mnogo uspešnih muzičkih trenutaka, pa se i novi album iščekuje sa velikim interesovanjem.