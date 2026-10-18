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Emir Brunčević, pevač je iz Novog Pazara, koji je i Srbiju ali i ceo region oduševio svojim talentom. Emir važi za jednog od najboljih pevača narodne muzike, a malo ljudi je znalo priču o njegovom teškom detinjstvu.

Pevač je nakon prazvoda roditelja posle samo pet godina ostao bez oca, a majka mu se preudala.

O dečaku je tada brinula rodbina, a iako je viđao majku, on do 10. godine nije znao da mu je ona rod.

- Ostao sam bez majke godinu dana kasnije... Majka se razvela od oca i udala se. Imam kontakt s majkom, viđam je, sve okej, ali bez oca sam ostao sa 5 godina. Život ide dalje, šta da radim, sudbina je takva bila. Teško mi je bilo - rekao je Emir za "Blic".

Iako su roditelji bili odsutni, ključnu ulogu u njegovom odgoju i pružanju sigurnosti preuzeli su najbliži rođaci. Do 13. godine živeo je okružen tetkom, nanom i stričevima, pri čemu su mu dva strica pružila neizmernu pažnju, ljubav i zaštitu:

1/5 Vidi galeriju Emir Brunčević Foto: Prinvatna arhiva, Marko Karović, Privatna arhiva

- Da, imam ja tu dva strica koji su me odgajali, gledali su me, iskreno, bolje nego svoju decu. I zahvalan sam im do groba. Tako da, nikakvu muku nisam video dok sam bio dete, da sam, da nešto mi je nedostajalo. Jedino otac i majka. A tako da nešto nisam imao, uvek sam imao prvo ja, pa ostala deca - izjavio je pevač.

Zbog razdvojenosti u detinjstvu, sagovornik u ranim godinama nije u potpunosti razumeo ko mu je majka. Tek oko 10. ili 11. godine, kroz povremene posete, postao je svestan tog odnosa. Vremenom je izgradio duboko razumevanje za njene tadašnje okolnosti i uspostavio dobar odnos sa njom:

- Ja sam do 13. godine odrastao sa tetkom, sa stričevima i sa nanom. Tako da ja u momentu nekom nisam ni znao ko mi je mama. Do možda 10, 11 godine, dok sam shvatio, kad su me vodili da je vidim, i ona dolazila da me viđa. Tad sam shvatio da mi je ona majka, i tako vremenom. Sad je sve okej. Dobro, ja razumem i nju, ona je bila mlada, tad nije bilo telefona, drugačija vremena bila. Ona je htela da me uzme, ali oni nisu, stričevi nisu bili za to da ja idem, pošto je ona mlada i tako je - bio je otvoren Brunčević.