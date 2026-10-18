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Jelena Karleuša još jednom je pokazala zbog čega njeni nastupi privlače ogromnu pažnju publike. Regionalna muzička zvezda održala je sinoć spektakularan koncert u Skoplju, gde je publika ispunila Arenu „Jane Sandanski“ i od prvih minuta napravila atmosferu za pamćenje.

O njenom dolasku danima se pričalo, a veliko interesovanje za nastup osetilo se i u okolini dvorane, gde su se okupljali brojni obožavaoci željni da izbliza vide muzičku divu.

07:13 Jelena Karlesua iz dominirala u Skoplju Izvor: Kurir

Dominacija na sceni

Karleuša je na scenu izašla tačno na vreme spremna za pravi spektakl, a energija koju je razmenjivala s publikom nije jenjavala tokom večeri. Ređali su se poznati hitovi, ali i numere sa albuma „Alpha“ i „Omega“, dok je publika pevala zajedno s njom i svaki nastup nagrađivala gromoglasnim aplauzima i ovacijama. Scenski efekti, laseri, raskošna produkcija i upečatljivi kostimi dodatno su doprineli atmosferi velikog muzičkog događaja.

Partner je bodrio iz prvih redova

Dok je Jelena nizala nastupe na bini, posebnu pažnju privukao je njen partner Aleksandar Ševo, koji je koncert pratio iz prvih redova. Nije propustio priliku da bude uz pevačicu tokom večeri, a iz neposredne blizine bodrio ju je dok je pred prepunom dvoranom izvodila svoje pesme.

Njegovo prisustvo dalo je večeri i ličnu notu, budući da je Karleuša pred makedonskom publikom još jednom pokazala koliko je posvećena svom scenskom nastupu.

Jelena je tokom koncerta nekoliko puta menjala stajlinge, a svaki novi kostim bio je priča za sebe. U prepoznatljivom, ekstravagantnom maniru, Karleuša je spojila modu i muziku, potvrđujući da pažljivo osmišljena vizuelna prezentacija zauzima važno mesto u njenim nastupima. Publika je s oduševljenjem pratila svaki izlazak na scenu, dok su svetlosni efekti i moćna scenografija dodatno pojačavali utisak.

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1/5 Vidi galeriju Zajedno jači Foto: Kurir, Kurir, Boba Nikolić, Damir Dervišagić, Printscreen/Pink.rs

Obožavaoci je sačekali nakon koncerta

Da se druženje s publikom ne završava poslednjim taktovima, pokazalo se i nakon koncerta. Brojni fanovi čekali su Jelenu ispred dvorane, želeći da je pozdrave, fotografišu se s njom i uruče joj cveće i poklone. Kada se pojavila, usledili su povici i oduševljenje, a pevačica je bila okružena obožavaocima koji su želeli da joj pokažu koliko im znači.

Zbog velikog interesovanja, dolazak do automobila nije prošao neopaženo, a susret s publikom pretvorio se u još jedan upečatljiv trenutak večeri. Jelena nije krila koliko joj znači podrška koju dobija, a atmosfera koja je pratila njen izlazak iz dvorane pokazala je da je koncert ostavio snažan utisak na njene makedonske fanove.

Iako je planirala da posle koncerta napusti Severnu Makedoniju, Jelena je ostala sa prijateljima da uživa u gradu gde je bila dobrodošla i koji joj je ukazao poverenje.