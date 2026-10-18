Slušaj vest

Ivan Simić, krupnim koracima krči svoj put do estradnog neba. Pevač je nakon što je postao prepoznatljiv zbog objava na društvenim mrežama Tiktok i Instagram, oprobao se i u takmičenju "Zvezde Granda", a njegovi nastupi se i dan - danas prepričavaju.

Nakon takmičenja je odlučio da se posveti svojoj diskografiji, pa je snimio nekoliko pesama, a poslednja koju je objavio je pesma "Hvala ti na svemu" koju je radila njegova koleginica Barbara Bobak. Tim povodom našli smo se sa Ivanom kako bismo od njega čuli utikse o saradnji sa koleginicom, ali i kako bismo saznali nešto više o njemu.

- Ovo je moja prva saradnja sa Barbarom Bobak. Ovo je neki novi zvuk za mene u pitanju je pesma koji je pravi turbo - folk i nadam se da će se ovaj moj novi muzički pravac se dopasti publici. Prve reakcije su odlične. Brzo smo se dogovorili oko pesme, ali mi je Barbara pri prvom susretu bila baš strašna. Ali strašna je samo u studiju, pa smo zato i uradili ovako dobro ovaj projekat

Na snimku iz studija videli smo i neku živu pljeskavicu, odakle to tu?

- Ja sam iz Valjeva, a to je naš specijalitet. Ja sam to doneo, to je naš kavijar. Barbara je namirisala luka pre nego što sam izneo pljeskavicu. (smeh)

Foto: Printscrean

Pre ove pesme snimio si duet sa Marinom Tadić. Kako je do toga došlo?

- Marina Tadić je takođe iz Valjeva, i upoznali smo se u Valjevu tako što smo se sudarili na ulici. Nismo bili autom, ona je hodala ja hodao svako u svom svetu i samo smo se sudarili na ulici i tako je sve počelo. Posle godinu dana smo se dogovorili za duet. Ja sam tada bio u nekoj lošoj fazi života i onda se pojavila Marina. Kad se neke vrata u životu zatvore, druga se otvore. Meni je Marina od početka nekog mog, bila velika želja za saradnju, jer Marinu slušam još od kad sam bio mali. (smeh)

1/6 Vidi galeriju Ivan Simić i Marina Tadić Foto: Nemanja Balušević

Ti si inače završio fakultet u Sloveniji. Kako si se odlučio da ipak tvoj životni poziv bude muzika?

- Jednostavno me studije nisu zanimale, ali sam probao. Muzika je deo mene i ne možeš pobeći od sebe. Dok sam bio u Sloveniji ja sam gledao naša muzička takmičenja i želeo da budem na toj sceni, što se i desilo

Koliko ti je bilo teško u takmičenju? Tvoji nastupi se i danas prepričavaju

- Mili mi je bio mentor i nije bilo lako, ali je bilo super. Od starta sam hteo Milija za mentora. U svakom poslu ima raznih stvari koje poremete neke planove, ali smo mi uspeli da sve izvedemo i da, eto, uradimo nešto što se i danas, nakon 4 godine pamti. To takmičenje mi je obeležio i Saša Popović, koji me je zvao posle prvog kruga i rekao mi je da je oduševeljen sa mnom, da se stalno smejem jer imam lep osmeh i da ga podsećam na Milana Stankovića. Žao mi je što sa Saletom nisam mogao više da sarađujem. Ja sam pre takmičenja pevao dosta na društvenim mrežama i ljudi su me već prepoznavali, ali mi je trebalo nešto gde ću pokazati još više što mogu da pružim. To sam uradio na sceni Granda. Lepo su sve to ljudi prihvatili, a to je bila i jedina svrha.

Da li ti sada želiš da budeš eto, novi Milan Stanković ili želiš da budeš ti ti?

- Pokušavam da gradim svoj put, godinama sam odrastao, pronalazio se... Evo ova nova pesma je turbo - folk, na nastupima pevam i narodnjake. Igram se i tek ću se igrati. Snimio sam i jedan kaver od Mileta Kitića "Ptičica" to je isto bilo nešto drugačije, nego što su ljudi navikli od mene. Mlađe genracije misle da je ta pesma nova.

Nastupaš često ima li neka anegdota zanimljiva sa nastupa?

- Ne mogu da kažem da je sjajno stanje, tako je trenutno svima pa i meni, ali nastupamo dosta i hvala Bogu. Bila je jedna situacija da sam se pre nastupa zakucao automobilom i polomio auto, a onda sam došao na svirku kao potpuni idiot. Trebalo je posle toga pevati, ali sve je prošlo super.

Ivane, odakle para za sve ovo? Muzika je skup sport

- Koje pare? Šalim se. Biću iskren. Podigao sam kredit za ovih par projekata i to ozbiljan kredit. Ali, ja ovo volim, ovo jeste skup sport. Ja sam mogao da kupim par dobrih automobila za sve ovo što sam uložio u pesme i spotove. Svi ulažemo u sebe i verujemo da će se ovo isplatiti i hoće!

07:34 Ivan Simic intervju Izvor: Kurir

Kako tvoji reaguju na sve ovo, da li su ti podrška?

- U početku je bilo malo kritično. Ali da nisu prihvatili, ja bih pobeo od kuće, tako da su prihvatili i super se nose sa svim dobrim i lošim što nosi ovaj posao. Čini mi se da sada neke stvari bolje prihvataju nego ja.

Kakvi su planovi za dalje?

- Imam velike amcije i želje. Biće jedna saradnja koja je takođe jedna od mojih velikih želja. Tako da uskoro novi projekat.

Dosta je mladih pevača koji su za kratko vreme ostvarilo ozbiljne karijerne uspehe u muzici. Kako ti gledaš na sve to?

- Ja to gledam na neki drugi način. Nečiji trenutni uspeh ne utiče na moj. Svako od nas ima svoj put i desiće se šta treba da se desi ako se u to ulaže i ako smo istrajni.