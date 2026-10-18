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Luna Đogani, jedna je od javnih ličnosti koja nikada ne ostaje imuna na teške životne priče ljudi koje uopšte i ne poznaje. Posebno je posvećena životinjama, pa često apeluje da se psi lutalice udomljavaju. Pre nekoliko dana Luna je na svom Instagramu, zatražila pomoć za čoveka koji je sa nekoliko pasa boravio na ulici u blizini njene zgrade.

Đoganijeva se danas oglasila srećna i zadovoljna.

- Sećate se čikice sa kucama koji već duže vreme živi napolju i bori se sa njima - napisala je Luna, pa dodala:

- Danas ide u svoj dom sa svojim ljubimcima! Postoje dobri ljudi, koliko mi je ovo ulepšalo dan... Hvala ti, Bože! - napisala je Luna uz sliku.

Foto: Printscrean

Podsetimo, ovo nije prvi put da se Luna oglašava ovim povodom, pa je i pre nekoliko meseci apelovala da se jednoj kuci pronađe dom.

Marko i Luna ulažu u kuću na selu

Rekonstrukcija kuće je u punom jeku, a trenutno se radi na krovu, za koji Marko veruje da će izgledati odlično.

Miljković je pokazao kako napreduju radovi i iskreno priznao da je za sređivanje nekretnine potrebno izdvojiti ogromnu svotu novca.

Ipak, ne želi da odustane od projekta, a nada se da će sve nastaviti da se odvija prema planu.

1/6 Vidi galeriju Luna Đogani i Marko Miljković na plaži Foto: Printscreen

- Ćao, društvo, dobrodošli u novi klip, sređivanje kuće na selu. Ogromne, ogromne pare vam trebaju da biste sredili, da biste napravili. Ja se iskreno nadam i molim Boga da ne stanem. Danas radimo krov i mislim da će krov super da ispadne. Sve ide po planu, hvala Bogu. Ja se nadam da će tako i da se nastavi - rekao je Marko.