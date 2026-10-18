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U toku nominacija u "Eliti 9" takmičari su birali između Aneli Ahmić i Filipa Đukića koga žele da pošalju u izolaciju i da se bori za ostanak u rijalitiju.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Tomić Matoroj.

- Ne mislim da on pati, ali sigurno mu nije prijatno da gleda. Meni bi bilo neprijatno da mi se on i obrati, ali očigledno je on drugačiji kad može da okrene na sprdnju. Mislim da Aneli ima rijaliti mud i da neke stvari radi svesno, a neke ne. Osobi od 38 godina ne treba dečko da govori kako treba da se ponaša u vezi. Za mene je utisak nedelje za Aneli ove nedelje ostavilo sve što se desilo sa Terzom i ono šaputanje i mislim da nije bila iskrena i nije mi delovala uverljivo - rekla je Matora pa nastavila:

1/6 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Kurir, Pink, Printscreen Pink

- Filipa uvek kritikujem i imam potrebu da budem gruba. Ja da sam mogla da ti opalim šamar dok se sve dešavalo sa Aneli uradila bih to vrlo rado. Svi imamo kombinacije, odnose i fetiša, ali ne mora da bude toliko transparentno. Sigurno tvojima nije prijatno. Svako ko bi ti rekao drugačije radio bi ti medveđu uslugu. Neiskren si u odnosima prema devojkama, lažan si, a to si radio i prošle godine. Ti si tipična dživerčina. Nikad nisi rekao da želiš samo kombinaciju, uvek ostaviš prostora, ali one biraju. Ostavljam Filipa, sa Aneli sam imala sukobe - govorila je Matora.

- Šaljem Đukića jer su žene najsvetija bića i treba da ih štitimo - rekao je Marko Osmakčić.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen, Marko Karović

- Pokazali su da smo bili u pravu da nije postojala emocija čim je Aneli radila te stvari kad su ušli u vezu i da su njene prave emocije bile kod Filipa Cara. Nisam očekivala da će bilo šta da se dogodi i mislim da je izolacija promašaj. Što se tiče Aneli situacija nije promenjena. Nemamo sukobe jer ne dira ona mene i ne diram ja nju. Nisam čula da dobacuje, poštuje Filipa i pokazala je da ume da poštuje partnera kad joj je stvarno stalo do njega - govorila je Sandra Obradović.