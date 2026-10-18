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Indira Levak, pevačica iz grupe Colonia, sinoć je imala nastup u Novom Sadu u sklopu koncerta "Zvezde devedesetih". Međutim, njeno ponašanje pre i posle nastupa bacilo je u senku njen performans na bini.

Kako pišu mediji koji su bili na lice mesta, Indira je bila bahata, nije htela da bude u istoj prostoroji sa srpskim izvođačima i celo veče je presedela u kombiju.

- Nije želela da dođe sa ostalim izvođačima. Užasno, odmah je počela da glumi neku zvezdu i uzvišenost. Sve vreme je bila u kombiju, gde je od organizatora tražila da joj donesu sve potrebne stvari. Nikom nije jasno što nije želela da se druži sa kolegama - rekao je za Telegraf izvor blizak organizaciji.

Kako navodi izvor, tek kasnije je postala jasna Indirina netrpeljivost prema kolegama, jer se nikome nije javila, a svojoj zemljakinji Alki Vuici zamerila je što ju je poljubila.

- Stigla je u halu malo pred nastup, a onda je ušla sa timom i nikome nije želela da se javi. Toliko me je razočarala, kolika netrpeljivost! Čak je zamerila i Alki što joj se javila, ma užasno - dodao je izvor za Telegraf.

1/12 Vidi galeriju Indira Levak Foto: Story.hr arhiva

Zamerila Alki što ju je pozdravila

Skandal se dogodio pred Indirin izlazak na scenu, kada je odbila da se javi starijoj koleginici Alki Vuici, takođe pevačici iz Hrvatske.

Bez obzira na to što je Alka primetila mlađu koleginicu u masi i okrenula se da se pozdravi s njom, i to srdačno, Indira se prodrala da je ne ljubi.

Prisutni novinari usnimili su upravo ovu situaciju, koja nije bila nimalo prijatna. Ipak, iako je odbijala da se pozdravi sa koleginicom, Alka ju je srdačno poljubila.

Neprijatna situacija pred samom binom ostavila je u šoku mnogobrojne ljude iz organizacije, koji su se zatekli na licu mesta i prisustvovali Indirinoj bahatosti.