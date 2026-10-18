– Postoje vesti za koje srce ne želi da poveruje da su istinite. Vesti koje nas ostave bez reči, sa knedlom u grlu i bolom koji je teško opisati. Sinoć nas je napustila Sanja, supruga našeg Mirka Ćajića. Otišla je prerano, ostavljajući za sobom tugu, prazninu i bol za koji ne postoje reči utehe. U trenucima poput ovog shvatimo koliko je život nepredvidiv i koliko je malo potrebno da se svet u jednom trenutku promeni zauvek. Iza svakog imena krije se nečiji život, ljubav, porodica i hiljade uspomena koje ostaju da žive i onda kada nekoga više nema pored nas. Dragi Mirko, ne postoje reči koje mogu da ublaže bol koji sada nosiš. U ovim teškim trenucima, uz tebe smo mislima i srcem. Želimo ti snagu da izdržiš dane koji dolaze i da te ljubav, podrška dragih ljudi i uspomene na Sanju makar malo uteše u ovoj neizmernoj boli. Sanjinoj porodici i svim njenim najmilijima upućujemo najiskrenije saučešće. Neki ljudi odu prerano, ali trag koji ostave u srcima onih koji su ih voleli ostaje zauvek. Sanja, neka ti je večna slava i mir – stoji u saopštenju na Instagramu „Connect Network“.