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Pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana EM, napravila je neviđenu žurku u beogradskoj kafani gde je nastupala za vikend, a svojim provokativnim vrelim izgledom koji je isticao njenu izvajanu figuru privlačila je pažnju od prvog trenutka.

Tijana EM napravila dar-mar u centru Beograda Foto: Kurir

Pevačica se pojavila u kratkoj, vatreno-crvenoj haljini koja je pratila njenu liniju i istakla figuru, dok je providna čipka celom izgledu dala dodatnu dozu seksepila. U ovom smelom modnom izboru, Milentijevićeva je izgledala zavodljivo i samouvereno, a pogledi prisutnih neprestano su bili usmereni ka njoj. Dok su joj ranije na društvenim mrežama upućivali kritike zbog viška kilograma, Tijana EM danas privlači pažnju izvajanom figurom i smelim izdanjima. Vlasnica hita “Žena od sultana” uspela je da smrša, a mnogi komentarišu da nikada nije izgledala bolje.

Međutim, atmosfera je dostigla vrhunac kada je na red došao hit pevačice Aleksandre Prijović - “Macho man”. Milentijevićeva je pesmu izvela s mnogo emocije i energije, a njena interpretacija dodatno je podigla atmosferu u beogradskoj kafani. Čim su se začuli poznati taktovi, gosti su se prepustili muzici, pevali zajedno s njom i uživali u svakom trenutku. Kako je sve to izgledalo, možete pogledati na snimku ispod.

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Tijana Em napravila dar-mar u centru Beograda Izvor: Kurir

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Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV