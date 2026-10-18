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Marija Šerifović trenutno boravi na Baliju, a snimak iz jednog tamošnjeg restorana na kom jede paštetu koju je donela iz Srbije izazvao je lavinu reakcija i nasmejao njene pratioce do suza.

Marija Šerifović već neko vreme uživa na Baliju sa sinom Mariom i bliskim prijateljima. Međutim, egzotični specijaliteti ubrzo su joj dosadili, pa je usred restorana potražila spas u pašteti i paradajzu koje je ponela iz domovine.

Na pitanje prijateljice šta to radi, pevačica je kratko i kroz smeh odgovorila:

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Marija Šerifović jede paštetu u restoranu Foto: Printscreen

„Ništa druže, ja jedem paštetu“.

Pevačica je potom otvoreno objasnila zašto više ne želi da konzumira lokalnu hranu:

„Meni je dojadio nasin goren, pisan goren, druže, znači, vidi ovako, pašteta ide i paradajz. Dovde mi je došlo svega, e tako, a vi jedite ovo, ja više ne“.

Njene reči izazvale su smeh svih prisutnih za stolom.

"Samo sam paštetu ponela iz Srbije", našalila se ona.

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Marija Šerifović jede paštetu u restoranu Foto: Printscreen

Kupuje nekretninu za sebe i sina

Bali je toliko opčinio pevačicu da je odlučila da na ovom ostrvu kupi nekretninu kako više ne bi trošila novac na smeštaj. U pitanju je kuća od 111 kvadrata stambenog prostora na zemljištu od 195 kvadrata u novom premijum kompleksu na Uluwatuu.

Nekretnina se nalazi blizu okeanske litice, okružena je šumom manga, a na svega pet minuta je od plaže. Kompleks sadrži otvorene bazene, fitnes salu, spa centar, restorane, pa čak i heliodrom i posebnu dečiju zonu, što je Mariju dodatno učvrstilo u odluci da je to idealan dom za njenog sina Maria.

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 Pogledajte dodatni snimak:

30:24
Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV