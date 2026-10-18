MARIJA ŠERIFOVIĆ U RESTORANU IZVADILA PAŠTETU PA JE SMAZALA U SEKUNDI! Svi ostalu u potpuno šoku, snimala je i kamera
- Marija Šerifović na Baliju je u restoranu jela paštetu i paradajz koje je ponela iz Srbije, što je nasmejalo njene pratioce i prijatelje za stolom.
- Pevačica je rekla da joj je dosadila lokalna hrana i da više ne želi da je jede.
- Zbog boravka na ostrvu odlučila je da kupi kuću u novom kompleksu na Uluwatuu, blizu plaže i sa sadržajima za porodicu.
Marija Šerifović trenutno boravi na Baliju, a snimak iz jednog tamošnjeg restorana na kom jede paštetu koju je donela iz Srbije izazvao je lavinu reakcija i nasmejao njene pratioce do suza.
Marija Šerifović već neko vreme uživa na Baliju sa sinom Mariom i bliskim prijateljima. Međutim, egzotični specijaliteti ubrzo su joj dosadili, pa je usred restorana potražila spas u pašteti i paradajzu koje je ponela iz domovine.
Na pitanje prijateljice šta to radi, pevačica je kratko i kroz smeh odgovorila:
„Ništa druže, ja jedem paštetu“.
Pevačica je potom otvoreno objasnila zašto više ne želi da konzumira lokalnu hranu:
„Meni je dojadio nasin goren, pisan goren, druže, znači, vidi ovako, pašteta ide i paradajz. Dovde mi je došlo svega, e tako, a vi jedite ovo, ja više ne“.
Njene reči izazvale su smeh svih prisutnih za stolom.
"Samo sam paštetu ponela iz Srbije", našalila se ona.
Kupuje nekretninu za sebe i sina
Bali je toliko opčinio pevačicu da je odlučila da na ovom ostrvu kupi nekretninu kako više ne bi trošila novac na smeštaj. U pitanju je kuća od 111 kvadrata stambenog prostora na zemljištu od 195 kvadrata u novom premijum kompleksu na Uluwatuu.
Nekretnina se nalazi blizu okeanske litice, okružena je šumom manga, a na svega pet minuta je od plaže. Kompleks sadrži otvorene bazene, fitnes salu, spa centar, restorane, pa čak i heliodrom i posebnu dečiju zonu, što je Mariju dodatno učvrstilo u odluci da je to idealan dom za njenog sina Maria.
Pogledajte dodatni snimak: