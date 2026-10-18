O Gloriji

- Ispratio sam sve sinoć. Meni je stvarno stalo do nje i kako je ljudi gledaju, važno mi je kao da sam ja unutra. Ne bih voleo da dam na nju, ona meni mnogo znači. Pojela je trema, ja znam kakva ona zna biti kad se opusti, to je bilo previše očigledno. Znam kakva je kad je svoja - istakao je Marko za Pink.rs