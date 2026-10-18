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Marko Osmakčić i Mirko Damjanović nastavili su svoj sukob.

- Nemoj na silu više da se smeješ - rekao je Osmakčić.

- Popuši mi. Izvini nisam te prepoznao. Ja ću da te zadovoljavam do kraja rijalitija, ali bez one stvari - rekao je Mirko.

- Važi Mirkane - rekao je Osmakčić.

- Od sad te zovem Osmakpi*ka. Ti si najveći kompleks koji je ušao u ovu kuću. - rekao je Mirko.

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O Gloriji

Podsećamo, nedavno na samom startu razgovora, Marko je istakao da mu se dopao ulazak Glorije Jelovac, ali da je imala veliku tremu.

- Ispratio sam sve sinoć. Meni je stvarno stalo do nje i kako je ljudi gledaju, važno mi je kao da sam ja unutra. Ne bih voleo da dam na nju, ona meni mnogo znači. Pojela je trema, ja znam kakva ona zna biti kad se opusti, to je bilo previše očigledno. Znam kakva je kad je svoja - istakao je Marko za Pink.rs

Marko Osmakčić Foto: Preent Screen

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Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV