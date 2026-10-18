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Kompozitor Dragan Brajović Braja gostovao je u emisiji „Grand specijal“, gde je otkrio zanimljivu priču o nastanku velikog hita „Od ljubavi do mržnje“ koji je proslavio pokojni Džej Ramadanovski.

Braja je priznao da je pesma prvobitno bila namenjena Svetlani Ceci Ražnatović, ali da se situacija promenila kada je pevačica poslala izaslanika da je presluša umesto nje.

– Tačno je da je Svetlana trebalo da peva „Od ljubavi do mržnje“. Bilo je namenjeno njoj, ona je poslala, svima nama poznatog izaslanika da pre nje i u njeno ime to čuje, a ja sam impulsivan, rekao sam: „Nalevo krug“– ispričao je Braja.

1/6 Vidi galeriju Braja napisao Ceci pesmu, a ona završila kod Džeja i postala hit Foto: Dragan Kadić / Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Dragana Udovičić, Petar Aleksić

Kompozitor je potom odmah pozvao Džeja, koji je, kako kaže, stigao za samo 20 minuta. U međuvremenu je promenio tekst kako bi pesmu prilagodio muškom izvođaču.

– Istog momenta sam pozvao Džeja, koji je doleteo za 20 minuta sa Dorćola do Bežanije. Ja sam za to vreme uspeo sve u pesmi da promenim što je bilo ženskog roda, negde čak i smisao. Bio sam ljut što nije Svetlana došla da to čuje- priznao je kompozitor.

Ipak, Braja danas smatra da je pesma završila u pravim rukama.

– Moram priznati da je ta verzija, tako muška, možda ispala i bolje i da je to ispalo kako mora biti. Završila je u najboljim rukama, kod Džeja- zaključio je Braja.

Kurir/Grandonline