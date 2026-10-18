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Nakon prebrojavanja glasova publike i napetog izbora odlučeno je koji takmičari s ebore za opstanak u rijalitiju. Ivana Šopić je saopštila to u emisiji "Nominacije" tako da su poznata imena troje njih koji su u direktnoj opasnosti od izbacivanja.

Od takmičara je nominovan Filip Đukić, od odabranih je nominovan Milan Popov, dok je najmanje SMS glasova ove nedelje ima Aleksandra Barać.

Podsetimo, nedavno je ubačeno troje novih takmičara a jedan od njih je Žarko Udovičić. Fudbaler je ušao u studio Pinka i pozdravio se sa voditeljima, a potom progovorio o aferi sa rijaliti učesnicom.

Elita 10 Foto: Printscreen Pink

Žarko je rekao da je odluku o ulasku u Elitu 10 doneo za kratak period.

- Sve se brzo izdešavalo. Volim izazove, zašto da ne. Pre mesec dana sam otišao u sportsku penziju - rekao je on.

Podsetimo, nedavno se u Belu kuću uselio i Marko Osmakčić kojeg je na vratima sačekala verenica Glorija.

Čim ga je videla, Glorija nije mogla da sakrije ogromno oduševljenje, pa je od sreće počela da skače i vrišti naočigled svih cimera. Marko Osmakčić joj je tom prilikom uručio i poklon koji je pripremio specijalno za nju, što je dodatno raspalilo emocije u kući.

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Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV