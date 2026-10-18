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Često se misli da su poznate ličnosti umišljene, ali je Snežana Đurišić jednim neočekivanim gestom pokazala suprotno.

Iako iza sebe ima dugu karijeru, brojne hitove i stabilnu finansijsku situaciju, ona je ostala skromna i prizemna, što je nedavno potvrdila i voditeljka Vesna Milanović, prisećajući se jedne situacije koja joj je ostala u trajnom sećanju.

- Jednom smo Sofronijević i ja išli u Ameriku i bili smo kao i svi "obični smrtnici" u ekonomskoj klasi, a diva Snežana bila je u biznis klasi, ali ona je shvatila da se mi guramo u ona dva mala sedištanca i izašla je iz biznis klase i bila sa nama nekoliko sati i pričala. Mogla je da uživa u biznisu i samo da nam se javi i da je baš briga - ispričala je ona, na šta je Dragana Katić dodala da ona važi za ženu legendu.

Pevačica ne da svoju stranu Foto: Boba Nikolić, Kurir/M.K.

Ništa joj nije bilo čudno

Snežani je bilo drago što čuje ove reči, ali za nju je ovaj potez bio sasvim normalan gest.

- Uživala sam u društvu ljudi koje volim - objasnila je ona ranije.

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Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV