Iako iza sebe ima dugu karijeru , brojne hitove i stabilnu finansijsku situaciju, ona je ostala skromna i prizemna, što je nedavno potvrdila i voditeljka Vesna Milanović, prisećajući se jedne situacije koja joj je ostala u trajnom sećanju.

- Jednom smo Sofronijević i ja išli u Ameriku i bili smo kao i svi "obični smrtnici" u ekonomskoj klasi, a diva Snežana bila je u biznis klasi, ali ona je shvatila da se mi guramo u ona dva mala sedištanca i izašla je iz biznis klase i bila sa nama nekoliko sati i pričala. Mogla je da uživa u biznisu i samo da nam se javi i da je baš briga - ispričala je ona, na šta je Dragana Katić dodala da ona važi za ženu legendu.