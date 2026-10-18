PONAŠANJE SNEŽANE ĐURIŠIĆ ŠOKIRALO VODITELJKU! Ona iznela sada sve: Jednom smo...
- Vanja Milanović je ispričala da je Snežana Đurišić tokom leta za Ameriku napustila biznis klasu i pridružila se njima u ekonomskoj, kako bi bila u društvu kolega.
- Pevačica je taj potez predstavila kao sasvim normalan, uz objašnjenje da je uživala u društvu ljudi koje voli.
Često se misli da su poznate ličnosti umišljene, ali je Snežana Đurišić jednim neočekivanim gestom pokazala suprotno.
Iako iza sebe ima dugu karijeru, brojne hitove i stabilnu finansijsku situaciju, ona je ostala skromna i prizemna, što je nedavno potvrdila i voditeljka Vesna Milanović, prisećajući se jedne situacije koja joj je ostala u trajnom sećanju.
- Jednom smo Sofronijević i ja išli u Ameriku i bili smo kao i svi "obični smrtnici" u ekonomskoj klasi, a diva Snežana bila je u biznis klasi, ali ona je shvatila da se mi guramo u ona dva mala sedištanca i izašla je iz biznis klase i bila sa nama nekoliko sati i pričala. Mogla je da uživa u biznisu i samo da nam se javi i da je baš briga - ispričala je ona, na šta je Dragana Katić dodala da ona važi za ženu legendu.
Ništa joj nije bilo čudno
Snežani je bilo drago što čuje ove reči, ali za nju je ovaj potez bio sasvim normalan gest.
- Uživala sam u društvu ljudi koje volim - objasnila je ona ranije.
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