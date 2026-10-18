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Poznati pevač Halid Muslimović u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govorio je o predstojećem koncertu u Sava Centru u Beogradu koji je zakazan za 12. novembar. On se osvrnuo i na prijateljstvo sa poznatim etradnim parom Zoricom Brunclik i Mirljubom Aranđelovićem Kemišom.

- Upravo ta publika je moj pogon, kad shvatim da nemam taj pogon, ja ću ostaviti mikrofon, to je moj posao i moja ljubav, ja to volim i živim od toga... Jesam kao vojnik, volim tačnost, volim da sve ide svojim tokom... - rekao je Halid i otkrio da je, kada je došao u Beopgrad i nije imao gde da stanuje, bio podstanar kod Zorice i Kemiša.

- Zorica i Kemiš su posebni, sa njima sam napravio neko posebno prijateljstvo, oni su divni ljudi, bio sam čak i njihov podstanar kad sam došao u Beograd i kad nisam imao gde da stanijem. To je bilo u Krnjači tamo, neke dvehiljadite godine, kad smo radili prvu ploču - rekao je pevač i otkrio kako bira goste za svoje koncerte.

1/13 Vidi galeriju Halid Muslimović Foto: Kurir, Privatna Arhiva, FK Partizan/Sandić Foto

- Ja ne biram goste, nego hitove, volim pevače koji imaju hitove. Kao recimo Haris Džiović. Takvi mi pevači trebaju, tako će biti i ovog puta, ali nije fora da sada otkrijemo goste - rekao je Halid, a Bojana Lazić otkrila je da je stigla poruka od Zorice i Kemiša koji su ga pozdravili.

- Ja ih sada pozivam da budu moji gosti da uživaju, dobrodošli moji dragi prijatelji. Oni su zaista posebni, ali pozitivno posebni - poručio je Muslimović.

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