HALID MUSLIMOVIĆ BIO PODSTANAR KOD NAJPOZNATIJEG ESTRADNOG PARA! Otkrivena istina nakon toliko godina
- Halid Muslimović najavio je koncert u Sava Centru u Beogradu za 12. novembar i poručio da ga publika pokreće u poslu.
- Otkrio je da je nekada bio podstanar kod Zorice Brunclik i Miroljuba Aranđelovića Kemiša, dok je dolazio u Beograd bez stana.
- Rekao je i da goste za koncerte bira po hitovima, a ne po imenima, pa je pozvao prijatelje da dođu i uživaju.
Poznati pevač Halid Muslimović u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govorio je o predstojećem koncertu u Sava Centru u Beogradu koji je zakazan za 12. novembar. On se osvrnuo i na prijateljstvo sa poznatim etradnim parom Zoricom Brunclik i Mirljubom Aranđelovićem Kemišom.
- Upravo ta publika je moj pogon, kad shvatim da nemam taj pogon, ja ću ostaviti mikrofon, to je moj posao i moja ljubav, ja to volim i živim od toga... Jesam kao vojnik, volim tačnost, volim da sve ide svojim tokom... - rekao je Halid i otkrio da je, kada je došao u Beopgrad i nije imao gde da stanuje, bio podstanar kod Zorice i Kemiša.
- Zorica i Kemiš su posebni, sa njima sam napravio neko posebno prijateljstvo, oni su divni ljudi, bio sam čak i njihov podstanar kad sam došao u Beograd i kad nisam imao gde da stanijem. To je bilo u Krnjači tamo, neke dvehiljadite godine, kad smo radili prvu ploču - rekao je pevač i otkrio kako bira goste za svoje koncerte.
- Ja ne biram goste, nego hitove, volim pevače koji imaju hitove. Kao recimo Haris Džiović. Takvi mi pevači trebaju, tako će biti i ovog puta, ali nije fora da sada otkrijemo goste - rekao je Halid, a Bojana Lazić otkrila je da je stigla poruka od Zorice i Kemiša koji su ga pozdravili.
- Ja ih sada pozivam da budu moji gosti da uživaju, dobrodošli moji dragi prijatelji. Oni su zaista posebni, ali pozitivno posebni - poručio je Muslimović.
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