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Marko i Goga Gačić zvanično su stavili tačku na svoj brak u septembru ove godine, a pevač se tada nije pojavio na sudu. Međutim, na društvenim mrežama je prilično aktivan i ne krije kako provodi vreme sa novom izabranicom.

Naime, Marko Gačić i njegova nova devojka sa kojom je prevario Gogu, a koja je u drugom stanju, otputovali su u Beč i odmah se oglasili zajedničkom fotografijom na kojoj izgledaju jako zaljubljeno.

Foto: Printscreen Instagram

- Naš grad - napisao je Marko u opisu objave na kojoj nasmejano pozira sa njom.

"Čeka se sudska presuda"

Podsetimo, Goga je jednom prilikom za medije iskreno govorila o razvodu govorila i tada istakla da su ona i Marko zbog dece ostali u korektnim odnosima.

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

- Jeste. Mi smo seli, kao dvoje odraslih ljudi, rešili to sporazumno, tako da samo se još čeka sudska presuda kroz par meseci, i to je to, ovo ostalo je sve, da kažem, rešeno između nas dvoje. Rešeno je i pitanje alimentacije - otkrila je ona tada za "Blic", a potom dodala da su Marko i ona u kontaktu samo oko dece.

I dalje se čuju

- Naravno, zbog dece moramo biti u kontaktu i to je apsolutno normalna stvar, normalan tok, ne sada, nego zauvek, jednostavno je tako, moramo da se čujemo i dogovaramo oko klinaca, ali to je sve - istakla je ona i dodala da bivši muž redovno viđa i zove decu.

Inače, ovako su nekada njih dvoje izgledali dok su bili u ljubavi:

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Instagram Screenshot, Kurir Televizija, Printscreen/Instagram

Podsetimo, Marko i Goga su se upoznali u "Zvezdama Granda" i njihov odnos počeo je vrlo spontano da se odvija.

- Sreli smo se tokom takmičenja, družili smo se Tamara Milutinovć, on i ja, išli smo na kafu i tako je sve počelo. Raspitivao se preko Tamare o meni, nakon par meseci, u septembru 2015. godine, ušli smo u vezi. Pet, šest meseci nakon toga ostala sam u drugom stanju - ispričala je ona svojevremeno.

Mislila je da će to biti ljubav za ceo život.

- Bila sam zaista presrećna. Svadba mi je ostala u najlepšem sećanju, pevala je Lepa Brena, moja omiljena pevačica iz detinjstva. Bila sam zaista posvećena majka i supruga. Kod mene je svakog dana bilo i slano i slatko na trpezi. Svi su se iznenadili kada je objavljeno da se razvodimo. Bili smo skladan par, funkcionisali smo kao jedno. On je inicirao razvod, sve je jako sveže i teško mi pada. U tom momentu, kada puca jedna porodica, osećala sam se katastrofalno, ceo svet mi se srušio. Prosto, prestali smo da funkcionišemo zajedno.

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