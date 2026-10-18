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U novom izdanju emisije ''Pitao BiH za druga'', voditelji Stefan Milošević Panda i voditeljka Maša Mihailović ugostli su bivšeg rijaliti učesnika i pobednika ''Elite 8'' Nenada Marikovića Gastoza koji je otvoreno istakao svoje mišljenje o Filipu Caru.

- Filip Car je dvorska luda. Kad je ona meni rekla da će tamo biti zajedno, da je gotivan, očekivao sam da će biti tamo za mnu. on je za 15 minuta promenio boju lakova. Za mene on nije nikakav tata rijalitija. Ako je on tata rijalitija, ja sam onda deda. Baš me je razočarao. On samo baca blef priču. On je sam sebe spotakao. Tamo njemu ne treba niko, sam sebe je s*ebao. Kakva si zver, takav ti je plen. Naravno da će biti sa Aneli. Aneli samo čeka priču i hvata ga na šibicu. Ja sam hteo i da ga vodimo na večeru, bio sam s njim na telefonu. On i ja smo ozbiljni ego manijaci. On vergla u prazno. - rekao je Gastoz, a potom se osvrnuo na Carevu izjavu:

Filip Car i Aleksandra Nikolić Foto: Printskrin/Instagram, Kurir, Petar Aleksić

- Ne možeš za Anđelu da kažeš da je ravaku. Ona nije išla od ostrva do ostrva. Ja sam mislio da će se oni držati zajedno i da će blejati. Ona je mlada, lepa i atraktiva devojka. Pored nje po tom kredibilitetu nemaš drugu. Verujem da će se naći tamo neki mamlaz da joj priđe. I ako se desi, ako je ona srećna i ja ću biti. - rekao je Gastoz. Evo ko su novi nominovani.

Gastoz Foto: Printscreen

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