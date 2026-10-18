- Filip Car je dvorska luda. Kad je ona meni rekla da će tamo biti zajedno, da je gotivan, očekivao sam da će biti tamo za mnu. on je za 15 minuta promenio boju lakova. Za mene on nije nikakav tata rijalitija. Ako je on tata rijalitija, ja sam onda deda. Baš me je razočarao. On samo baca blef priču. On je sam sebe spotakao. Tamo njemu ne treba niko, sam sebe je s*ebao. Kakva si zver, takav ti je plen. Naravno da će biti sa Aneli. Aneli samo čeka priču i hvata ga na šibicu. Ja sam hteo i da ga vodimo na večeru, bio sam s njim na telefonu. On i ja smo ozbiljni ego manijaci. On vergla u prazno. - rekao je Gastoz, a potom se osvrnuo na Carevu izjavu: