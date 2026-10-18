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Svima je nekada potreban predah od svakodnevnih obaveza, a tračak sunca tokom tmurnih oktobarskih dana čovek može pronaći u umetnosti, onda kada se prepusti njenoj lepoti, emociji i bezvremenoj snazi da oplemeni duh. Upravo takav doživljaj pruža Bazel, grad koji i po kišnom i sivom vremenu postaje epicentar svetske umetničke scene, okupljajući najznačajnija imena iz sveta umetnosti, galeriste i kolekcionare.

Čast, privilegiju i lični poziv na veliko otvaranje drugog muzeja u nizu Bejler fondacije dobio je i naš kompozitor Aleksandar Milić Mili i to od čoveka kog zovu "papa svetske umetnosti". Deo atmosfere sa ovog događaja, ali i lične utiske ispunjene oduševljenjem, Mili je preneo svojim pratiocima na društvenim mrežama:

1/9 Vidi galeriju Aleksandar Milić Mili na otvaranju drugog muzeja u nizu Bejler fondacije u Bazelu Foto: Printscren Instagram

Okupili se najeminentniji umetnici sveta

- Danas je jedan sivi, težak dan, kišni u Bazelu, ali opet jedan predivan dan za svetsku umetnost, zbog toga što se danas otvara drugi muzej u nizu Bejler fondacije, jedan od najvećih na svetu. Ovde su se okupili najeminentniji umetnici sveta, galeristi, kolekcionari, sve ih je okupio fantastični Sem Keler, koga zovu "papa svetske umetnosti", koji je i mene lično pozvao na ovakav događaj - sa ponosom je rekao Mili, pa dodao:

- Moram da kažem da sam potpuno oduševljen sa svime što su uradili, tako da moram to i podeliti sa vama - podvukao je kompozitor u svom obraćanju, a njegova objava na Instagramu je u kratkom roku pridobila veliku pažnju publike.

Mili rame uz rame sa svetskom elitom

Fondacija Bejler već decenijama unazad predstavlja jedno od najvažnijih mesta susreta svetske umetničke elite, a njena nova poglavlja potvrđuju da umetnost ne poznaje granice. U prostoru u kojem se prepliću stvaralaštvo i vizija, susreti umetnika i kolekcionara postaju mnogo više od kulturnih događaja, oni su prilika za razmenu ideja, novih saradnji, ali i podsetnik da je umetnost univerzalni jezik koji povezuje ljude.

Za Milija, ovo iskustvo bilo je prilika da iz neposredne blizine oseti čari jednog od značajnih okupljanja međunarodne umetničke scene. Njegovo prisustvo u takvom društvu govori i o tome da se umetničke discipline, iako različite u izrazu, susreću u zajedničkoj potrebi za stvaranjem.

Upravo u tome i leži snaga umetnosti, da i u najtmurnijem danu unese svetlost, probudi emociju i podseti nas da lepota nije samo ono što vidimo, već i ono što u nama ostaje dugo nakon što se svetla galerije ugase.

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