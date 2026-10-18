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Folk pevačica Biljana Jevtić proslavila je rođendan u krugu svojih najmilijih, okupivši supruga Acu Ilića i sina na intimnom slavlju u porodičnom domu. Centralno mesto na stolu zauzela je raskošna torta u zlatnim tonovima, ukrašena mašnom, sjajnim kuglama i svećicama sa brojem 67.

Pevačica nije skidala osmeh sa lica dok je sa suprugom Acom duvala rođendanske svećice i delila radost ovog posebnog trenutka. U svom prepoznatljivom, duhovitom maniru, Biljana se otvoreno osvrnula na svoje godine i pred kamerom poručila: „Koliko je toliko je, ali moje su“.

Foto: Printscreen

Ovaj emotivan i vedar prizor zajedništva još jednom je potvrdio veliku privrženost i slogu koja godinama vlada u njihovoj porodici.

Folker se, inače, prisetio svojih studentskih dana, koji su se završili skroz drugačijim putem.

- Kada se prisetim svog studiranja, koje sam prekinuo kada sam počeo da pevam, moja prva asocijacija je stanovanje u Kosovskoj ulici, odmah iza Skupštine. Vrlo mi je bio blizu Pravni fakultet, tako da sam išao peške - istakao je u razgovoru i dodao da i danas vrlo živo pamti taj period života:

1/5 Vidi galeriju Pevač ume da proceni situaciju Foto: Marko Karovic, Printscreen

- Sećam se svih tih dana, ali dobro, put me je odveo na drugu stranu, u muziku, pevanje. Ali imam nekoga, a to je naš sin, koji je bio jako uporan i završio studije sa dobrim prosekom. Neka naredne dve godine uči zanat, a posle toga da polaže pravosudni i neka sam odluči šta će i kako dalje.

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