SVEĆICE NA TORTI SVE OTKRILE! U domu Bilje Jevtić i Ace Ilića važan dan, evo o čemu je reč
- Biljana Jevtić proslavila je 67. rođendan u krugu porodice, uz supruga Acu Ilića i sina, u intimnom slavlju kod kuće.
- Na stolu je bila torta sa svećicama, a pevačica je uz osmeh poručila: 'Koliko je toliko je, ali moje su'.
Folk pevačica Biljana Jevtić proslavila je rođendan u krugu svojih najmilijih, okupivši supruga Acu Ilića i sina na intimnom slavlju u porodičnom domu. Centralno mesto na stolu zauzela je raskošna torta u zlatnim tonovima, ukrašena mašnom, sjajnim kuglama i svećicama sa brojem 67.
Pevačica nije skidala osmeh sa lica dok je sa suprugom Acom duvala rođendanske svećice i delila radost ovog posebnog trenutka. U svom prepoznatljivom, duhovitom maniru, Biljana se otvoreno osvrnula na svoje godine i pred kamerom poručila: „Koliko je toliko je, ali moje su“.
Ovaj emotivan i vedar prizor zajedništva još jednom je potvrdio veliku privrženost i slogu koja godinama vlada u njihovoj porodici.
Folker se, inače, prisetio svojih studentskih dana, koji su se završili skroz drugačijim putem.
- Kada se prisetim svog studiranja, koje sam prekinuo kada sam počeo da pevam, moja prva asocijacija je stanovanje u Kosovskoj ulici, odmah iza Skupštine. Vrlo mi je bio blizu Pravni fakultet, tako da sam išao peške - istakao je u razgovoru i dodao da i danas vrlo živo pamti taj period života:
- Sećam se svih tih dana, ali dobro, put me je odveo na drugu stranu, u muziku, pevanje. Ali imam nekoga, a to je naš sin, koji je bio jako uporan i završio studije sa dobrim prosekom. Neka naredne dve godine uči zanat, a posle toga da polaže pravosudni i neka sam odluči šta će i kako dalje.
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