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Domaća javnost ostala je zgoržena nakon što se saznalo za slučaj Ave Karabatić koja je bivšeg parntera optužila za nasilje, a starleta je sada iznela nove jezive tvrdnje o nemilosrdnom zlostavljanju kroz koje je prolazila.

- On je mene oteo prošli put kada sam pobegla od njega. Društvene mreže je on preuzeo i kačio objave, ne ja. Njegova tetka me je psihički zlostavljala, a on me tukao oklagijom po nogama - izjavila je Ava Karabatić za Hype TV.

Pomirenje nakon nasilja

Starleta je dobila ogromnu podršku kada je javno progovorila o svemu što ju je zadesilo, a njen partner prošao je kroz ozbiljnu osudu javnosti. Nedugo nakon toga, podsećanja radi, Ava se ponovo oglasila i otkrila da se pomirila sa partnerom, a potom i šokirala izjavom da planiraju i dete.

Kako je tada istakla, iako je njihov odnos bio obeležen brojnim problemima, emocije su prevagnule, a onda su bili spremni da pokušaju ispočetka.

1/6 Vidi galeriju Ava Karabatić ima dečka Foto: Printscrean, Printscreen, Printscreen Instagram

Ava je tom prilikom uz fotografiju iz restorana objasnila da su nakon dužeg perioda razdvojenosti odlučili da obnove vezu.

- Nakon dužeg perioda u kojem nismo bili zajedno, odlučili smo da damo još jednu šansu našoj vezi. Znam da je naš odnos bio pun kontroverzi, ali moje srce je uz ovog čoveka i znam da je on ljubav mog života i moj budući muž - poručila je Ava tada.

Osim toga, priznala je i da su jedno drugom u prošlosti nanosili bol, ali je tvrdila da žele da ostave nesuglasice iza sebe i izgrade stabilniji odnos.

- Obećali smo jedno drugom da više nećemo praviti probleme, pogotovo jer planiramo da imamo dete, a disfunkcionalan odnos sa detetom ne dolazi u obzir - navela je starleta tom prilikom i dodala da veruje da praštanje može da pomogne ljudima da prevaziđu teške trenutke:

- Ljudski je praštati. Radili smo jedno drugom jako loše stvari, ali sada je to iza nas. Mislim da će nam bliži odnos sa dragim Bogom zalečiti rane i doneti novu sreću u boljoj i srećnijoj budućnosti - zaključila je Ava tada.

"Eksplicitni videi su postavljeni protiv moje volje"

Podsetimo, pre vesti o pomirenju, kada se saznalo za njen slučaj, Ava je otkrila da je završila u Urgentnom centru gde je potražila lekarsku pomoć, a u svom saopštenju na Instagramu iznela je potresne detalje nasilja, tvredći da je bila primorana da snima eksplicitan sadržaj.

Foto: Prinskrin Instagram

- Upravo idem u policiju s hitne, uspela sam pobeći iz stana. Slomljena mi je jagodična kost. Zadnjih meseci ne trpim klasično psihičko i fizičko nasilje, već monstruozna dela rađena protivno mojoj volji. Od seksualnog maltretiranja, udaraca itd. do još monstruoznijih stvari koje neću ovde pisati. Nažalost, nemam nikog, sama sam, nemam ni dokumente. Ja nemam OnlyF**ns ili neku sličnu stranicu da stavljam po*nografske videe i od toga zarađujem. Takvi postavljeni videi nisu samo postavljeni protiv moje volje na besplatne pornografske stranice, već sam bila i prisiljena snimati. Svako ko je pogledao te videe može zaključiti po mom ponašanju da sam primorana, a ako pojačate zvuk, poslušajte što mu šapćem jer nisam smjela pričati dok se snimalo (“ugasi to, boli me, ne iskorišćavaj me, imam modrice”). Sve su to dokazi koji će, nadam se, vredeti na sudu - napisala je na Instagramu tada, pa nastavila:

"Zatvorena sam u kavezu"

- Ja od toga nisam dobila ni 1 evro. Zadnja 4 meseca nemam ni ekstenzije koje sam uvek imala, ne posećujem frizere itd, već sam zatvorena u kavezu. Hrana mi je svedena na minimum.

Celu njenu ispovest možete pročitati OVDE.

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