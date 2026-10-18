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Mesecima unazad razne spekulacije prate odnos Filipa Cara i Anđele Đuričić, a njihovo prijateljstvo puklo je u paramparčad posle svega dva meseca otkako su zakoračili u desetu sezone "Elite".

Nakon što je Filip izneo detalje o Anđelinom odnosu sa Gastozom, navodeći da mu je ona pričala da ju je Nenad varao i da je mnogo pio, njena bliska prijateljica Ana Spasojević, bez dlake na jeziku govorila je o Anđeli, ali i o njenoj relaciji sa Carom.

"Ispao je jako loš"

- Ja sam očekivala da će da dođe do ovoga, da će da se desi ova svađa, njegovo prozivanje i iznošenje laži tog momenta kada bude shvatio da ne može da bude sa njom. Nije mi neočekivano, ali je ispao jako loš prijatelj prema njoj - rekla je ona, te je nastavila:

1/5 Vidi galeriju Ana Spasojević Foto: Printscreen Pink

- Oni nisu bili zajedno, bar u tome je iskren, da i dalje govori da nisu ništa imali kada je ona bila tamo, da su se samo družili, bar tu istinu govori, ali sve ovo ostalo...Da mu je ona pričala za Nenada te neke gluposti, da stalno pije?! Da je nju poslao kući sa svadbe da bi otišao s drugom devojkom, totalna nelogičnost i nebuloza, ne znam zašto laže?! Ako si je smatrao prijateljem, trebao si da ostaneš dosledan do kraja, i da, sve i da imaš nešto, da ne iznosiš, a ne da iznosiš laži.

1/5 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Filip Car Foto: Printscreen, Prinstscreen/Pink, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

Ana je, potom, otkrila da je pratila Anđeline storije na društvenim mrežama, ali i da su Careve priče da ju je Gastoz oterao sa svadbe da bi bio sa drugom, izmišljene.

- U kontaktu sam sa Anđelom, pratila sam joj storije, znam da je posle te svadbe otišla sa Nenadom dalje na nastup tog di-džeja, tako da to nema veze sa istinom... - rekla je Ana.

U nastavku razgovora, Spasojevićeva je otkrila zbog čega misli da je došlo do ovog raskola:

"On je kompleksaš"

- Svi znamo da je Filip kompleksaš! Filipa je iskompleksiralo to što svaku koju je hteo je imao, svaku koju je hteo je smuvao, a Anđeli nije imao pristup da je zagrli, pa ga je pukao kompleks, pa je bilo: "Kako to da samo ti od svih njih jedina nećeš, e sad ću ja da lajem i da lažem i da pljujem po tebe", što je jako ružno, jer si je predstavio prijateljem gledaocima...Gledam i smejem se, ne mogu da verujem šta lik radi samo zato što neće da bude sa njim. Znao je da ima emocije prema Nenadu, nikada ga tako nije gledala, ja sam provodila vreme sa njom. Ja sam je u jednom momentu pitala: "Ne misliš da je krenuo Filip da te muva", rekla mi je: "Ne bre, si ti normalna, mi smo drugari, nikada nisam to osetila sa njegove strane" - rekla je Ana u emisiji "Premijera Vikend - Specijal", pa se potom osvrnula na Gastozov raskid sa Anđelom:

"To je bila ljubav"

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

- Za mene to nije bila ljubav, za mene je to i dalje ljubav. Jesu oni raskinuli, ali ako je neko prekinuo trenutno izbog toga što misli da je tako bolje za njih, ne mora da znači da nema ljubavi sa jedne i druge strane, ja sam sigurna da ima! Mislim sa Anđeline strane vidimo kako ga brani, ona i sama kaže da je njeno srce negde napolju, isto tako znam i za Nenada da jako voli Anđelu. Ja mislim da će ta ljubav da se nastavi i kada izađe

Na samom kraju razgovora u "Rijaliti rešetanju", ona je otkrila kako gleda na odnos Stefana Karića i Anđele, budući da ih je zajednička podrška nedavno obradovala poklonima koji su stigli u Belu kuću.

"Nemaju nikakvu komunikaciju"

1/5 Vidi galeriju Stefan Karić i Anđela Foto: Petar Aleksić

- Što se tih poklona tiče, mislim da je zafalilo glasača sa Stefanove strane, pa kao...Nigde veze, koja zajednička podrška?! Oni nemaju nikakvu komunikaciju niti se gotive otkako su se posvađali, tu nema ništa. Ne pratim ga toliko, ali da, priča često o Anđeli, ali mislim da pokušava da spusti loptu da budu u miru, jer je Anđela takva, ako si u miru, onda je u miru, a ako je gaziš, onda te zgazi - rekla je ona.

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