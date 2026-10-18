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Učešće Anđele Đuričić u „Eliti 10“ privlači veliku pažnju javnosti, a o njenom boravku na imanju u Šimanovcima sada se otvoreno oglasio njen bivši dečko Nenad Marinković Gastoz. Nekadašnji rijaliti pobednik priznao je da budno prati svaki njen potez na malim ekranima, ne krijući da je imao i neprospavane noći dok je posmatrao dešavanja u Beloj kući.

U svom prepoznatljivom maniru, Gastoz je otkrio da mu bivša devojka neizmerno nedostaje, ali i nagovestio da između njih emocije i hemija još uvek nisu ugašene.

- Ako sam ja tata rijalitija tj. deda, pošto tamo imamo tatu, ako ja smatram da je ovo najbolja opcija, što se meni ne veruje. Znam koga sam pustio u rijaliti, nije vucibatina. Ona pošto je imala jedan tamo ispad, onda kreću na nju. To je teška, ali pravedna odluka - rekao je Gastoz, pa progovorio o njihovom raskidu:

- Nije joj bilo pravo. Imali smo mi i rasprave, ona je negativa. Rekao sam joj da bude lagana, da joj se bacaju pred noge. Nije prijatno. Četiri puta sam se ukočio jer sam pratio rijaliti i onda se probudim oko pet. Očekivao sam da će biti bara bar ulazi, pa sve u šesnaest. Nedostaje mi. Pratim svaki njen korak - rekao je Gastoz.

1/8 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink, Shutterstock, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

Na pitanje da li je očekivao da će toliko da se zaljubi u Anđelu, Gastoz je rekao:

- Nisam očekivao. U našoj kravi još ima mleka. I dalje se to vajbuje u vazduhu između nas - rekao je Gastoz.

Gastoz emotivno ispratio Anđelu u Elitu 10

Podsetimo, Anđela Đuričić ulazi u Elitu 10, a tim povodom joj je oproštajnu žurku napravio njen bivši dečko Nenad Marinković Gastoz, koji je i zaplakao.

Dobila je poklone, tortu, a Gastoz se i slomio. On ju je sve vreme grlio snažno, čak se i rasplakao.

- Ne znam šta da napišem i kojim rečima da se zahvalim svima koji ste se potrudili da mi ulepšate prethodnu noć! Hvala mom Gastozu koji se potrudio sve da vas okupi na jednom mestu! Hvala svakom od vas što ste samo sa svojim dolaskom ispunili meni veče, a život vašim prisustvom! Moja sreća je imati sve vas oko sebe! Hvala Snupiju i Lilici što su izdržali još jednom moje slikanje ( iako izgledaju kao naterani ) Volim vas ljudi moji! Neki ljudi su mi falili, jer nisu bili u prilici da dođu ali i njih mnogo volim - napisala je Anđela.

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